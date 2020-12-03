Kuralsızlığa prim yok

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, “Yüksek yaşam standardını korumanın en önemli önceliği, planlı gelişimdir. Kentimizi çarpıtmayalım. Bu hem güvenliğimiz, hem de konforumuz için önemlidir.” dedi. Yapılan açıklamaya göre; Gönyeli Belediyesi Başkanı Benli, ‘yüksek yaşam standartlı kent’ hedefini korumak için imara aykırı, kaçak ve izinsiz yapılara yönelik etkin mücadelenin sürdürüldüğünü kaydetti. 2020’de imara aykırı ya da izinsiz 74 farklı ihbar alındığını açıklayan Benli, 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını belirtti. Benli, özellikle ek yapı, güneş paneli, çardak, prefabrik ev, ahşap oyun evi, ilave garaj gibi imara aykırı kaçak yapıların dikkat çektiğini belirterek, etkin denetimlerin süreceği uyarısını yaptı.

“Gönyeli örnek kent olmaya devam edecek”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, güzel bir kent yarattıklarını, bunun için çok çalıştıklarını kaydetti.

Yüksek yaşam standardını korumanın en önemli önceliğinin, planlı gelişim olduğunu dile getiren Benli, “Kentimizi çarpıtmayalım. Bu hem güvenliğimiz, hem de konforumuz için önemlidir. Özgürlüklerimizi korumanın ve kentimize, kendimize, geleceğe saygının en önemli yansıması standartlara uymaktır.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 10:58