Destek artarak sürecek

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, engelli bireylere 2020 yılında Aralık ayına kadar 969 bin TL katkı sağlandığını açıkladı. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısı ile bir rapor yayınlayarak engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı. Evkaf’ın, engelli bireylere 2020 yılında Aralık ayına kadar 969 bin TL katkı sağladığı, 2019 yılında bu rakamın 798 bin TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, engelli desteklerine pandemi döneminde özellikle hassasiyet gösterdiği ve engellilerin süreçten olumsuz etkilenmemesi için çalıştığı belirtildi. 2020 yılında 509 bin TL’nin özel eğitim alanına, 231 bin TL engelli derneklerine, 229 bin TL de engelli bireylere tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi ve rampa gibi ekipman katkılarına harcandığı kaydedildi. Açıklamada, 2020 yılında 475 bin TL harcanarak özel eğitim gereksinimi olan bireylere destek olunduğu vurgulandı. Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören toplam 25 öğrencinin tüm okul masraflarının da Vakıflar İdaresi’nce karşılandığı belirtilen açıklamada, ayrıca birçok başka bireyin özel eğitim masraflarına da sponsor olunduğu kaydedildi. Evkaf açıklamasında, engelli bireylere 10 manuel tekerlekli sandalye yardımı için 96 bin 325 TL verilirken, 36 bin 850 TL karşılığında 10 rampa ve tadilat yardımları yapıldığı belirtildi. Hasta yataklarına 59 bin 400 TL ve alınan hasta bezlerine 36 bin 485 TL maddi destek sağlandığı bildirilen açıklamada, Engelliler Dayanışma Derneği’nin hasta bezi almaları için her ay yapılan katkı bedellerinin toplamı 165 bin TL olduğu kaydedildi.