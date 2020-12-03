En kısa sürede sandık başına

Hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in dünkü görüşmesinde, mali tablonun ele alındığı öğrenildi. Erken seçimlerin Eylül ayında yapılması konusunda ortak görüş olmasına karşın, mali tablonun endişe verici olduğu düşüncesiyle daha erken tarihler üzerinde konuşmaya başladıkları iddia edildi.

tv2020’ye konuşan HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, teknokrat bir kabine üzerinde durduklarını belirtirken “Parti başkanlarının kabinede olmaması gibi bir düşüncemiz var bizim, çünkü tümü teknokrat bir model üzerindeyiz” dedi. Daha önce dörtlü koalisyona dıştan destek verebileceğini belirten YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, dışa yansıyan tavırları değerlendirirken “Resmen trajikomik haldeyiz” şeklinde konuştu.

Rogers: Teknokrat hükümet önerdik

HP Genel Sekreteri Rogers ile YDP Genel Başkanı Arıklı tv2020’de Gündem Özel programına katılarak, Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı. Parti olarak gerçek bir teknokrat hükümet kurulmasını önerdiklerini kaydeden Rogers, hiçbir partinin seçimi düşünmeden iş yapmaya odaklanmasının önemli olduğunu ifade etti.

Hükümet görüşmelerine ve partinin yaklaşımına ilişkin açıklama yapan Genel Sekreter Rogers, hükümet çalışmalarına zarar vermemek adına parti olarak özellikle açıklama yapmamayı seçtiklerini ancak gerçekle bağdaşmayan bazı yorumların yapıldığını bildirdi.

Rogers, HP olarak, kurulacak hükümette teknokrat bir kabine oluşturulacaksa, dört partiden hiçbirinin parti başkanlarının kabinede bulunmaması yönünde öneri yaptıklarını söyledi.

Rogers, Erhürman’ın da görüşmeler esnasında kendisinin başbakan olma yönünde bir ısrarı olmadığını deklare ettiğini belirterek, onun teknokrat kabine önerisi üzerine bu teklifi yaptıklarını belirtti.

DP Milletvekili Serdar Denktaş’la ilgili iddialara da değinen Rogers “Bir hükümet olacaksa parti içinde de değerlendirmemiz gerekir. Çalışmalar ilerledikten sonra diğer partilerin isteklerini de yine dediğim gibi parti meclisimize sunacağız” dedi.

Arıklı: Trajikomik bir haldeyiz

YDP lideri Arıklı ise TDP’nin açıkladığı ilkelerin, 5 yılda yapılamayacak maddeler olduğunu söyledi.

Arıklı, HP’nin talep ettiği iddia edilen ‘CTP lideri Erhürman başbakan olmasın’ önerisine ilişkin ise bunun mantık dışı olduğunu ifade etti.

Arıklı, parti başkanlarının buluştuğu yemekte Erhürman’ın ‘gerekirse başbakanlık almam’ dediğini söyledi.

TDP ve HP tarafından ortaya atılan konuları hükümeti kurmamaya yönelik adımlar olduğunu ifade eden Arıklı, “Madem böyle yapacaksanız. Çekilin. Herkes ona göre gardını alsın. Erhürman da götürüp görevi iade etsin” ifadelerini kullandı.

Reşat Akar’ın ‘Teknokrat kabine nasıl olacak?’ sorusu üzerine ise Arıklı “Sonuç olarak, olacak olan bu hükümet 6-7 aylık bir hükümet. Artık ne olacaksa olsun, bu halka yazık, resmen trajikomik bir haldeyiz” dedi.

Arıklı da Denktaş’la ilgili iddialara dair “Herkesin bir takım istekleri olur ama bu dönem hassas bir dönem. Siz erken seçim hükümetinde ‘bunu, şunu istiyoruz’ derseniz olmaz” değerlendirmesini yaptı.