Gündemi çok yoğun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Kıbrıs Türk Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Yönetim Kurulu üyelerini, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu üyelerini, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cumali Kınacı ile yönetim kurulu üyelerini, Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve beraberindekileri ayrı ayrı kabul ederek görüştü.

Tatar ilk olarak, Kıbrıs Türk Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, rahmetli Başbakanlardan İrsen Küçük kabinesinde Maliye Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bugüne kadar muhtarlara yönelik yapılan birçok olumlu çalışmanın içerisinde bulunduğunu kaydetti.

İlk kez bu dönemde muhtarlara yönelik aylık ödenek çıkarıldığını anımsatan Tatar, muhtarların, halkın içinden seçimle göreve gelen önemli kişiler olduğunu vurguladı.

Kadın muhtar sayısının çoğalmasını temenni ediyorum

Kadınların toplumdaki rolünün öneminin altını çizerek kadın muhtar sayısının çoğalması temennisinde de bulunan Cumhurbaşkanı, “KKTC’nin kendi demokrasisi içerisinde, en alttan en üste halkın oylarıyla göreve gelen kişilerin yönetiminde, ülkemizin çok daha iyi noktalara taşınacağı düşüncesi içerisindeyim” dedi.

Sanayicilerle görüştü

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu üyelerini de kabul etti.

Başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde Sanayi Odası yönetimiyle kurduğu iyi ilişkilerden bahseden Tatar, oda yönetiminin görüş ve düşüncelerinden pandemi sürecinin başarıyla yönetilmesinde yararlanıldığını, KKTC’nin bugün sağlık açısından çok güvenli bir konumda olduğunu dile getirdi.

Tatar; turizm, yükseköğretim ve diğer sektörlerde ekonominin salgının etkisiyle henüz istenen noktaya gelmediğini, aşının bir an önce ülkeye gelerek salgının geride bırakılması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, ülke sanayicilerinin rekabet gücünün artırılarak hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik çalışmalarla pazar bulma arayışının devam edeceğini dile getirerek “Sizlerin, bu ülkeye mütevazı olmayan, büyük ve iddialı yatırımlar yapan kişiler olduğunuzu en fazla bilenlerdenim” dedi ve üretimin artması, istihdamın sürmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hellim konusuna da değinen Tatar, bu konuda herhangi bir haksızlığa uğramamak için gerekli seviyelerde çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

İTÜ Rektörü ve Girne Üniversitesi heyetini de kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) KKTC Rektörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cumali Kınacı ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Tatar kabulde yaptığı konuşmada, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin köklü bir üniversite olduğunu belirterek, KKTC’de kampüs kurarak eğitim alanında ileriye gitme anlayışını ortaya koymasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2010 yılında Maliye Bakanı görevindeyken, İTÜ ve KKTC hükümeti arasında birtakım anlaşmalar yapıldığını anımsatarak, yeni projelerin hayata geçmesi için çalışmaların yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, son olarak Girne Üniversitesi Kurucu Rektörü Yrd. Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Tatar, bugün açılışını gerçekleştireceği Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin ülkeye kazandırılması dolayısıyla Girne Üniversitesi yetkililerini kutladı.