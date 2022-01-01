‘Ülkenin önemli sorunu’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin ve halkın gailesini çekmeyenlerin gitme vakitlerinin geldiğini, 23 Ocak 2022’de yapılacak erken genel seçimlerde yüreği bu ülke için atanların göreve geleceklerini söyledi. Erhürman, “Gençlerimiz bu ülkeden göç etmesin, vardık, varız, var olacağız diyebilmek için CTP geliyor” vurgusunu yaptı.

Yeniboğaziçi’nde yenilenen ocak örgütü binasının açılışına katılan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, bölgede kimselere görünmemek için evlerde yapılan toplantılardan bugünlere gelinen süreçten bahsetti ve CTP’nin Yeniboğaziçi’nde büyük ivme kazandığını vurguladı. Bölgede CTP’ye yakışan bir yapının hayata geçirildiğini dile getiren Erhürman, binanın yapımında emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılışta CTP’nin milletvekili adayları da yer alırken, bölge halkının büyük ilgi gösterdiği etkinlikte coşku doruklara çıktı.

Erhürman, bir şey yapmak için değil, bir şey olmak için siyaset yapanların artık gitme vaktinin geldiğinin altını çizerek, “Bu ülkenin gailesini çekenlerin, yüreği bu ülke için atanların gelme vakti geldi” dedi. Seçime çok kısa bir zaman kaldığını belirten Erhürman, “Gençlerimiz bu ülkeden göç etmesin, vardık, varız, var olacağız diyebilmek için CTP geliyor” vurgusunu yaptı.

Maaşları Euro’ya endeksleyeceğiz

Öte yandan Erhürman, bankalardaki mevduat hesaplarının dövize endekslenmesiyle ilgili TC-KKTC arasında yapılan görüşme hakkında konuştu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Erhürman, Türkiye ile yapılan görüşmede henüz imzalar atılmamış olsa da dövize endeksli mevduat uygulaması KKTC’de uygulansa bile sadece bankada parası olanın korunacağını belirtti.

Buna karşı olmadıklarını ancak asgari ücretlinin, maaşlı yaşayanın bu yöntemle korunamayacağını bu yüzden 23 Ocak’tan sonra CTP Hükümetinin maaşları da Euro’ya endeksleyeceğini ifade eden Erhürman, “Evet yapacağız, nasıl ki mevduatları dövize endeksliyorlar biz de maaşları Euro’ya endeksleyeceğiz!” dedi.