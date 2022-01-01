‘Bilgi, deneyim var’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk halkının eğitim, yetenek, pratik zeka, bilgi ve tecrübe anlamında hiç kimseden eksiği olmadığını ifade ederek, “Bizde tek sıkıntı istikrasız hükümetlerdir” dedi.

Sucuoğlu, ülkede radikal kararları alacak ve ülkenin önünü açacak, 5 yıllık tek partili istikrarlı bir iktidar yaratılması gerektiğini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Başbakan Sucuoğlu, önceki akşam şiddetli yağışlardan dolayı yaşanan su baskınlarındaki son durumla ilgili, özellikle Lefkoşa ve Güney Kıbrıs’ta aşırı yağışlardan su baskınları yaşandığını kaydetti.

“Derelerin gayet güzel aktığını” söyleyen Başbakan Sucuoğlu, Yenikent’in belli bölgelerinin bölge yapısı itibarı ile biraz aşağıda kaldığını ve Devlet Hastanesinin su baskınından en çok etkilenen bölgeler olduğunu belirtti.

Hastaneyi ziyaret etti

Başbakan Faiz Sucuoglu ayrıca dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Sucuoğlu, hastanenin aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören yerleriyle ilgili Sağlık Bakanı Ali Pilli’den bilgi aldı.

Ölmez ve beraberindeki heyeti kabul etti

Öte yandan Başbakan Faiz Sucuoğlu KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Ölmez, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu’na Derneğe göstermiş olduğu manevi destekten dolayı teşekkürlerini sunarak anı plaketi takdim etti.

Kıbrıs Hilal İnisiyatifi ile de görüştü

Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Hilal İnisiyatifi uhdesinde bir araya gelen 19 Sivil Toplum Kuruluşu ve başkanlarından oluşan bir heyeti de kabul ederek görüştü.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2022, 12:26