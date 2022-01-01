‘Yoğun bakımda hasta azaldı’

Sağlık Bakanı Ali Pilli, şu anda sağlık altyapısında herhangi bir sıkıntı olmadığını; yoğun bakımda yatan hasta sayısında düşüş olduğunu açıkladı.

Halka; maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması çağrısını yineleyen Bakan Pilli, aşı olmayan kişilerin aşı olmasını, hatırlatma dozlarını yapmalarını istedi.

Omicron varyantının Covid-19 salgınını bitireceği görüşünü paylaşan Bakan Pilli, “Ocak ayını atlatırsak biz bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu.

Pilli, Acil Durum Hastanesi’ni ziyaret ederek, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner’den bilgi aldı.

Omicron varyantının çok hızlı yayıldığını ifade eden Bakan Pilli, bunun bütün dünyayı sardığını söyledi.

Omicron vakalarında, semptomların daha hafif olduğunu ifade eden Pilli, bunları öksürük, boğaz ağrısı olarak sıraladı. Bu varyantta özellikle aşı olan kişilerin hastaneye yatma ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bakan Pilli, aşının öneminin altını çizdi.

Halka seslenen Sağlık Bakanı Pilli, önümüzdeki 2 ayın çok önemli olduğunu belirterek, tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Omicron vakalarında semptomlar hafif olsa da, hızlı yayıldığına dikkat çeken Pilli, vakaların artışıyla sağlık yükünün artacağını belirtti.

Aşı çağrısı

Aşı olmayan kişilere, aşı olmaları çağrısı yapan Pilli, hatırlatma dozunu yapmayanların da hatırlatma dozlarını yapmalarını istedi. Özellikle Ocak aylarında gribal enfeksiyon vakalarının da arttığına dikkat çeken Bakan Pilli, omicron varyantının da hızlı yayılması nedeniyle önlemlerin alınmasının önemini vurguladı. Pilli, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulması durumunda salgının hafif atlatılacağı innacını dile getirdi.

Herhangi bir sıkıntı yok

Şu anda sağlık altyapısında herhangi bir sıkıntı olmadığını dile getiren Pilli, 120 yataklı Acil Durum Hastanesi’nde 50 yatağın dolu olduğunu, diğer vakaların evlerinde veya otellerde bulunduğunu ve semptomlarının hafif seyrettiğini belirtti.

Hasta sayısında düşüş var

Acil Durum Hastanesi’nin dolması durumunda ikinci ve üçüncü alternatifleri bulunduğunu belirten Bakan Pilli, yoğun bakımda yatan hasta sayısında da düşüş olduğunu açıkladı. Yoğun bakımda 10 hastanın tedavi gördüğünü ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, 26 tane boş yatak bulunduğunu belirtti.

Köyün minaresi görünüyor

“Bu 2 ayı güzel bir şekilde atlatırsak köyün minaresi görünüyor” diyen Pilli, omicron varyantının Covid-19 salgınını bitireceği görüşünü paylaştı. Dünyanın görüşünün de böyle olduğunu ifade eden Bakan Pilli, “Ocak ayını atlatırsak biz bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu.