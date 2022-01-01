Taşeronlara söz verdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’ni ziyaret etti.

Özersay, devletin piyasaya yapması gereken ödemelerde gecikmemesi, gecikme olması halindeyse alacakların erimemesi için ilave tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Kudret Özersay, ekonomik daralma döneminden geçildiği bu son dönemlerde devletin piyasaya olan ödeme yükümlülüklerini geciktirmesinin işletmeler için sıkıntı yarattığını, geciken ödemelerde alacaklı konumda olan işletmelerin paralarını Maliye’den alana kadar rakamlarda ciddi değer kaybı yaşandığını vurguladı ve seçilmeleri halinde bu konuda tedbir alacaklarını söyledi.

Özersay, ekonominin geldiği durum itibari ile sorunların çözümüne yönelik sektörel bazda veya belli bir kesim çerçevesinde değil bütünlüklü yaklaşımlar ortaya konulması gerektiğini kaydetti.

Özersay, “Ekonomik olarak 2022 dünya için çok kolay bir yıl olmayacak ama özel konumumuzdan dolayı bizim için ekstra zor olacak. Fakat toplumsal birlik ve beraberlikle bunu aşabileceğimize inanıyoruz” dedi.