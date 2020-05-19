Şeytana uymuş

Suna ERDEN

Tepebaşı-Kalkanı arasında önceki gün meydana gelen orman yangınıyla ilgili soruşturma sürerken, dün öğle saatlerinde aynı bölgede yangın çıkarmaya çalışan Yusuf Sadrazam (30) isimli şahıs ihbar üzerine tutuklandı. Zanlının sorgusunda dün yangın çıkarmaya çalıştığını kabul ettiği ancak önceki gün meydana gelen orman yangını ile ilgisi olmadığını söylediği öne sürüldü. Zanlının ifadesinde “Şeytana uydum” dediği öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre; Yusuf Sadrazam, dün saat 11.00 sıralarında kullanımındaki araçla Tepebaşı ile Akdeniz köylerinin 4 ve 5’inci kilometreleri arasındaki yolda seyrederken, mangal yakısını ateşledikten sonra ormanlık alana attı.

Bu esnada olay yerinden aracıyla geçen bir vatandaş, Sadrazam’ın plakasını aldı. Aynı vatandaş önce polisi aradı, ardından tutuşan otları söndürerek, yangın çıkmasını önledi.

İhbar üzerine evinde tespit edilerek gözaltına alınan Yusuf Sadrazam, sorgulanmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Zanlı önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra dün yangın çıkarmaya çalıştığını itiraf etti. İfadesinde “Herhangi bir amacım yoktu, şeytana uydum” dediği öğrenilen zanlı önceki gün Tepebaşı ile Kalkanlı arasında çıkan orman yangınıyla ilgisi olmadığını öne sürdü. Zanlının aracında yapılan aramada ise ateş yakmakta kullanılan malzemeler bulundu.

KIB-TEK teknisyeni

Polisin sorgusu ve soruşturması sürerken, önceki gün çıkan ve onlarca ağacın küle döndüğü yangınla ilgili ilk tespitler de yapıldı.

Polisin ve itfaiyenin ortak çalışması sonucu yangının elektrik tellerinden dolayı çıkmış olabileceğine dair rapor hazırlandı.

Ancak Yusuf Sadrazam’ın KIB-TEK’te teknisyen olarak çalışıyor olması akıllara bazı soru işaretleri getirdi.

Zanlının elektrik ile ilgili düzenek hazırlayarak yangın çıkarmış olma ihtimali üzerinde de durulurken, sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bu arada zanlının önceki gün yangınla ilgili sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Yangının ilk çıkış anından olay yerinde olan zanlının çektiği videolarda, söndürme çalışmalarına katıldığı görüldü.