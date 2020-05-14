Corona’nın maliyeti 8.5 trilyon dolar

Birleşmiş Milletler (BM), Ekonomik ve Sosyal İlişkiler Departmanı tarafından "2020 Ortası İtibarıyla Dünya Ekonomik Durumu ve Olasılıklar" adlı çalışma yayımlandı. Çalışmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomilere maliyetinin 2020 ve 2021'de 8,5 trilyon doları bulmasının beklendiğini açıkladı.

Buna göre, küresel ekonominin Kovid-19 sebebiyle yüzde 3,2 küçülmesi beklenirken, bu oranını gelişmiş ülkelerde yüzde 5, gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 0,7 seviyesinde olması öngörülüyor.

Tahmin edilen ekonomik daralmanın küresel ekonomiye maliyetinin 8,5 trilyon dolar olabileceği hesap edilirken, beklenen ölçüdeki olası daralmanın 2020'den önceki 4 yılın ekonomik kazanımlarını silebileceği bekleniyor.