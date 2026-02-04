F-35 tipi uçakla vurdu

ABD, Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaştığı öne sürülen İran İHA'sını düşürdü.

ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln’a yaklaşan İran’a ait Shahed-139 insansız hava aracı F-35 tipi savaş uçağı tarafından vuruldu.

Beyaz Saray İHA'nın düşürülmesini doğruladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, "Abraham Lincoln gemisinden kalkan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak, uçak gemisini ve gemideki personeli korumak için İran'a ait insansız hava aracını düşürdü" açıklamasını yaptı.

Söz konusu geminin uluslararası sularda seyrettiğini belirten Hawkins, İran'la tansiyonun artmaması-na yönelik gerekli tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

İran tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Tankere el koyma girişimi

Bu arada CENTCOM Sözcüsü Hawkins, Hürmüz Boğazı'nda İran’a ait İHA’nın düşürülmesinden birkaç saat sonra İran Devrim Muhafızları’na ait iki botun ABD bandıralı Stena Imperative adlı petrol tankerini el koymakla tehdit ettiğini bildirdi.

Hawkins, "İki İran Devrim Muhafızları botu ve bir İran Mohajer tipi insansız hava aracı, Stena Impera-tive gemisine yüksek hızda yaklaştı ve gemiye çıkıp tankere el koymakla tehdit etti" dedi.

Hawkins, ABD Donanması'na ait McFaul savaş gemisinin bölgede görev yaptığını ve Stena Imperati-ve'e eşlik ettiğini söyledi. Hawkins, "Sonuç olarak durum yatıştı ve ABD bayraklı tanker güvenli bir şekilde yoluna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dev filoyu Trump duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimi-ne anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilen-den daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "Filo Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun böl-gesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.

