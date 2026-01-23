Ders olsun

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir tondan fazla kaçak etle yakalanan zanlı M.K., teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, ağır teminat şartlarına bağlanırken, Gümrük Dairesi tarafından 4 milyon 140 bin TL, Veteriner Dairesi tarafından 226 bin 931 TL ve Gazimağusa Belediyesi tarafından 51 bin 202 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Mehmet Keleş; 15 Ocak saat 20.30 sıralarında Gazimağusa’da zanlının kullanımında bulunan buzluklu Vito kamyon aracın durdurulduğunu söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada 24 adet karton ve 24 adet poşet içerisinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli olduğu tespit edilen toplam bir ton 160 kilo kuzu ve dana etinin bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

Polis, aynı gece saat 21.00 sıralarında zanlının işletmecisi olduğu kasap dükkânında da arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada Gazimağusa Belediyesi’nden yaklaşık bir yıl önce sirkat edilen üç adet et mühürleme aletinin bulunarak emare alındığını söyleyen polis, belediye zabıta ekipleriyle birlikte iş yerinde detaylı kontroller yapıldığını kaydetti.

Polis, kontroller sırasında dükkânda bir adet ölü olarak kesilmiş kuzu, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen iki adet kesilmiş hayvan, 249 kilo kıyma, 337 kilo dana eti, 17 kilo hayvansal yağ ile 16 kilo kelle ve ciğer bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlıya Gümrük Dairesi tarafından 4 milyon 140 bin TL, Veteriner Dairesi tarafından 226 bin 931 TL ve Gazimağusa Belediyesi tarafından 51 bin 202 TL idari para cezası kesildiğini, söz konusu cezaların zanlı tarafından henüz ödenmediğini belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek mahkemeden zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlı M.K.’nin 120 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve iki KKTC vatandaşı kefilin birer buçuk milyon TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

