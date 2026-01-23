Karar için 4 yıl bekledi

Suna ERDEN

Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada 2 adet kurusıkı tabanca ile bunlara ait 85 mermi bulunan Mustafa Arslan hakkındaki dava 4 yıl sonra karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından yargılanan Mustafa Arslan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı okuyan Yargıç; ateşli silah tasarrufu suçlarının kamu düzeni ve toplum güvenliği açısından son derece ciddi suçlar arasında yer aldığını vurguladı.

Yargıç, bireylerin izinsiz şekilde silah bulundurmasının toplumda korku ve güvensizlik ortamı yarattığını, bu nedenle mahkemelerin bu tür suçlara karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar vermesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Yargıç, sanığın ikametgâhında 1 Aralık 2021 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen 2 adet kurusıkı tabanca ile bunlara ait 85 merminin ülkeye Girne Turizm Limanı’ndan ithal edildiğinin tespit edildiğini, söz konusu hususun sanık aleyhine ağırlaştırıcı bir etken olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Sanığın ifadesinde silahları eğlence amaçlı ve havaya ateş etmek maksadıyla temin ettiğini söylediğini aktaran Yargıç, bu beyanın suçun niteliğini ortadan kaldırmadığını ancak ceza takdir edilirken dikkate alındığını belirtti.

Yargıç, silahların kurusıkı nitelikte olmasını, herhangi bir olayda kullanılmamış olmasını, sanığın işlediği suçları kabul etmesini ve sabıkasız oluşunu ise lehine hafifletici unsurlar olarak değerlendirdi.

Tüm olguların birlikte ele alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanığı 6 ay süreyle hapis cezasına mahkûm etti.