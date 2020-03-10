Rumlarla anlaşma imkansız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı, Genel Başkan, Başbakan Ersin Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeğinin, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devlet olduğunu” vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, Rum tarafıyla iş birliğinin mümkün olmadığını belirten Tatar, kapıların tek taraflı kapatılmasını saygısızlık, Ledra Palas kapısında Rum polisinin biber gazlı müdahalesini de “rezillik” olarak değerlendirdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bundan böyle kendi devletine sahip çıkması gerektiğinin de altını çizdi.

Tatar, köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Ulukışla’yı ziyaret etti.

Spor kulübünde vatandaşlarla bir araya gelen Tatar, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Hedeflerinin, emekçi kadının da siyasete dahil edilerek güçlü bir gelecek yaratmak olduğuna işaret eden Tatar, “Mecliste şu an 9 kadın vekil var, yakın bir zamanda inşallah bu rakam 19 olur” dedi.

26 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala sandığa katılımın artırılması için daha çok çaba sarf edilmesinin önemine değinen Başbakan Tatar, sandıkta da doğru iradenin çıkması için çalışmak gerektiğini belirtti.

“Milli şuurumuzu ve Türkiye olan ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız” diyen Tatar, Rum tarafının tutumunu eleştirdi.

Tatar, daha sonra Ulukışla’da, Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen bir toplantıya katıldı.

Tatar burada yaptığı konuşmada da, “ milli şuurumuzu ve Türkiye olan ilişkilerimizi güçlü tutmalıyız” dedi.