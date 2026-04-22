Donanma eşlik etti

ABD'nin deniz ablukası ve müdahale tehditlerine rağmen, İran’a ait Sili City adlı petrol tankerinin donanma eşliğinde güvenli bir şekilde ülke kara sularına giriş yaptığı açıklandı.

Öte yandan ABD ordusunun, İran’a destek sağladığı belirtilen petrol tankeri M/T Tifani’ye mürettebat gönderdiği aktarıldı.

İran devlet televizyonunun, ordudan yapılan yazılı açıklamaya dayandırdığı haberinde, "ABD Donanması'ndan gelen çok sayıda tehdide rağmen, İran Donanması tarafından eskort edilen İran tankeri Sili City, Arap Denizi'ni (Umman Denizi) güvenli bir şekilde geçti ve İran karasularına girdi." ifadelerine yer verildi.

Adı geçen tankerin, İran'ın güney limanlarından birine yanaştığı belirtildi. İran'a "deniz ablukası" kararı alan ABD, 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan İran bayraklı "Touska" adlı kargo gemisine ateş açtıklarını ve gemiyi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

ABD bir başka tankere mürettebat gönderdi

Öte yandan Pakistan'da kurulması beklenen ikinci tur müzakere masasına dair belirsizlikler var. İranlı müzakere heyetinin ABD ile Pakistan'da yapılması öngörülen görüşmeler için İslamabad'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığı bildirildi.

İran devlet televizyonunu, uluslararası medya kuruluşları tarafından İran heyetinin Pakistan'a gittiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

İranlı yetkililerin, "tehdit altında ve ateşkesi ihlal eden eylemlerin gölgesinde görüşmeleri kabul etmeyeceklerine" dair açıklamalarının hatırlatıldığı haberde, "İran'dan şu ana kadar ne birincil ne de ikincil diplomatik heyet Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti." ifadelerine yer verildi.

Trump: Harika bir anlaşma yapacağız

ABD Başkanı Donald Trump CNBC kanalına verdiği röportajda İran Savaşı'na ilişkin konuştu. Trump, İran Savaşı'na dair "harika bir anlaşma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump, müzakerelerde güçlü pozisyonda olduklarını, İran'ı çok başarılı şekilde idare ettiklerini söyledi. ABD Başkanı, ablukanın çok başarılı olduğunu savunurken ateşkes konusunda da "O kadar vaktimiz yok, ateşkesi uzatmak istemiyorum." dedi.

Trump ateşkesin bitmesi durumunda askeri olarak müdahale etmeye hazır olduklarını söyledi.

İran konusunda acele etmeyeceğini söyleyen Trump, geçtiğimiz günlerde ABD ablukasında müdahale edilen İran bandıralı yük gemisinin "Çin'den hediyeler" taşıdığını söyledi ve Çin lideri Şi Cinping için "Onunla anlaştığımızı sanıyordum." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'dan idam edilecekleri iddia edilen 8 kadını serbest bırakmasını talep ederek bunun 'müzakereler için harika bir başlangıç' olacağını söyledi.

