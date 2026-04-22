Samimi itiraf

Melis GÜNEL

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü birleşiminde yabancılara mal satışıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, emlak sektörünün krizde olduğunu itiraf ederek, İsrail kökenli iş adamı Simon Aykut’un güneyde tutuklanması sonrasında yabancılara mal satışının azaldığını söyledi. Oğuz; sektör temsilcilerinden gelen talepler üzerine bazı önlemlerin alındığını belirtti.

“İnşaat sektöründeki krizin tek nedeni bu yasa değil”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, dün Meclis’te yaptığı konuşmada samimi açıklamalarda bulundu.

Oğuz, yabancılara mal satışıyla ilgili düzenlemelerin amacının kayıt dışılığı önlemek ve süreci yasal çerçeveye oturtmak olduğunu savunarak, inşaat sektöründeki sıkıntıların yalnızca bu yasaya bağlanamayacağını söyledi.

Oğuz, bir yandan “ülke yabancılaşıyor, ülke elden gidiyor” eleştirileri yapıldığını, diğer yandan bu alanı kurallara bağlamak için atılan adımların “sektörü batırdınız” diye suçlandığını belirterek, muhalefetin bu konuda net olması gerektiğini ifade etti.

Yasa öncesinde devletin elinde yeterli veri bulunmadığını savunan Oğuz, düzenlemeyle birlikte sistemin kayıt altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Simon Aykut’un tutuklanması tetikledi

İçişleri Bakanı, KKTC’de inşaat sektöründe kriz bulunduğunu kabul ederken, bunun yalnızca yabancılara mal satışı düzenlemesine bağlanmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Simon Aykut’un tutuklanması ve Rum tarafının attığı adımların da sektörü doğrudan etkilediğini belirten Oğuz, bu başlıkların görmezden gelindiğini söyledi.

Oğuz, sektörden gelen talepler doğrultusunda bazı sürelerin yasa gücünde kararnamelerle uzatıldığını, bu süreçte hiç kimsenin hakkının kaybolmadığını savundu. Hükümetin, birden fazla mülk alanlarla ilgili sınırlama getirirken aynı zamanda mağduriyetleri önlemeye çalıştığını ifade etti.

“Bu sektör ülkeye büyük katkı sağladı”

Oğuz, inşaat sektörünün ülkeye büyük katkı sağlayan alanlardan biri olduğunu vurgulayarak, tanınmamışlık ve ambargolara rağmen yüzün üzerinde ülkeden insanın KKTC’ye gelip mülk almasının sektörün başarısı olduğunu söyledi. KKTC’nin güvenli bir ülke olduğu için tercih edildiğini belirten Oğuz, bu gerçeğin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetin görevinin başında olduğunu ve vatandaşa hizmetle ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini belirten Oğuz, “KKTC bir tane, ona sahip çıkacağız.” dedi

Talat: Bu hükümetin beyin ölümü gerçekleşti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan CTP Milletvekili Ongun Talat ise, hükümete yasa gücünde kararnameler, hayat pahalılığı düzenlemesi, yabancılara mal satışı ve kamu maliyesi üzerinden sert eleştiriler yöneltti. Talat, hükümetin yabancılara mal satışını sınırlama gerekçesiyle yaptığı düzenlemelerin amacına ulaşmadığını söyledi. Tapu ve vergi sürelerinin gerçek alıcıyı kaçırdığını, buna karşılık esas önüne geçilmek istendiği söylenen yapıların kararnameyle yeniden avantaj elde ettiğini ifade etti. Bu süreçte gayrimenkul sektörünün zarar gördüğünü belirten Talat, ekonomik sıkıntıların önemli nedenlerinden birinin de buradan gelen para akışının kesilmesi olduğunu savundu.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026, 10:06