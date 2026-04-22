Çözüm talep edildi

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu, sektörde yaşanan sorunlara çözüm üretilmediği gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde geniş eylem gerçekleştirdi. Eylem daha sonra Meclis önüne taşındı.

Eylem sabah saatlerinde Lefkoşa Kuğulu Park önünde başladı. Çok sayıda taksici araçlarıyla toplanarak konvoy oluşturdu ve korna çalarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne gitti.

Bakanlık önünde davul ve zurna eşliğinde yapılan eylemde, taksiciler sık sık sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Federasyon Başkanı Murat Karalar, Motorlu Yolcu Eşya Taşıma Denetim Değişiklik Yasası, İzin Kurulu’nun ivedilikle kurulup düzenli şekilde toplanması ve taksimetre ücretlerine zam yapılması başta olmak üzere toplam 14 maddelik taleplerini daha önce Bakanlık yetkilileriyle yapılan toplantılarda ilettiklerini açıkladı.

Arıklı: Sorunları ele alacağız

Eylem daha sonra Meclis önüne taşındı. Taksiciler burada da sloganlarla taleplerini yineledi. Muhalefet milletvekilleri Meclis binasından çıkarak eylemcilere destek verdi ve taleplerini dinledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da Meclis önüne çıkarak taksicilerle görüştü ve talepleri dinledi.

Arıklı, sorunların çözümü için tarafların cuma günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yeniden bir araya geleceğini açıkladı.

