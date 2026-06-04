Ukrayna saldırı düzenledi

Rusya’nın en önemli organizasyonlarından biri olan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun açılış gününde, Ukrayna insansız hava araçlarıyla saldırı (İHA) düzenlediği bildirildi.

St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentin Kronştad, Kirov ve Krasnoselsk bölgelerindeki altyapılara yönelik Ukrayna'nın İHA saldırıları yaptığını kaydetti.

Bazı sivillerin yaralandığını ve altyapının hasar aldığını aktaran Beglov, İHA’ların saldırı düzenlediği yerlerde yetkililerin çalıştığını aktardı.

Öte yandan St. Petersburg’un yanında yer alan Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko ise bölge üzerinde 59 İHA’nın savunma sistemlerince düşürüldüğü bilgisini paylaştı. Drozdenko, bölgede düşen İHA parçaları nedeniyle 4 müstakil evin hasar aldığını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya’daki bazı "önemli hedeflere" yönelik saldırılar yaptıklarını bildirdi.

Zelenski, Ukrayna sınırından yaklaşık 1100 kilometre uzaklıkta St. Petersburg şehrindeki bir petrol terminali ve aynı bölgedeki Kronstadt Deniz Üssü’ne yönelik saldırılar düzenlediklerini belirtti.

Ukrayna bu saldırının Rusya'ya yönelik ‘’adil'' bir karşılık olduğunu ve daha fazlasının da gelebileceğini söyledi.

Saldırı, Rusya’nın önemli ekonomi etkinliklerinden biri olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun 29’uncusunun başlayacağı gün geldi. Foruma yabancı ülkelerden dahil yetkililer ve binlerce iş insanı katılıyor.

Bu sene foruma uzun bir aranın ardından ABD heyetinin de katılacaktı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, "Amerikalılar 2017-2018'den beri bu seviyede forumda temsil edilmedi." demişti.

Yapılan saldırıya rağmen forumun başladığı bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in forum kapsamındaki ana oturuma 5 Haziran’da katılarak konuşma yapması ve bazı soruları yanıtlaması planlanıyor. Foruma, dış basında ‘’Putin'in Davos'u'' da deniyordu.

“Nükleer kullanırız”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın, St. Petersburg’a yönelik İHA saldırılarının tekrarlanmaması için Ukrayna’da "özel askeri operasyonu" sürdürdüğünü belirterek, Moskova’nın bu tür saldırılara "sistematik" şekilde yanıt verdiğini söyledi.

Diğer yandan zirvede konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin toprak bütünlüğüne teşebbüs edilmesi durumunda, buna karşı nükleer silah kullanacaklarını belirterek "Rusya'yı bununla ilgili kararlı olup olmadığı konusunda sınamaya çalışmayın." dedi.

