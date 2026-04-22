Kaynak sıkıntısı var

CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tarihi alanların bakımsızlığı ve ziyarete kapalı oluşunu eleştirirken,

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bütçe yetersizliği ve mevcut yapısal sorunlara dikkat çekti. Ataoğlu, tarihi alanlar için Maliye Bakanlığı tarafından yeterli bütçe ayrılamadığını, bu nedenle belediyelerle iş birliği içinde sorunları çözmeye çalıştıklarını söyledi.

CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu, meclis oturumunda “Turizm Sezonu Açılırken Müze ve Ören Yerlerinin Durumu” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Çolakoğlu, müze ve ören yerlerinin mevcut durumuna dikkat çekerek, birçok tarihi alanın kapalı olması nedeniyle vatandaşların özellikle hafta sonları bu alanları ziyaret edemediğini söyledi. Çolakoğlu, söz konusu yerlerin çevre temizliği konusunda da ciddi şikâyetler aldıklarını ifade etti.

Gazimağusa’da yer alan ve farklı nedenlerle ziyarete kapalı bulunan birçok yapıya dikkat çeken Çolakoğlu, Gazimağusa sınırları içinde bulunan tarihi ve kültürel mirasın turizm açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kale içindeki bazı yapıların durumuna değinen Çolakoğlu, Şömineli Ev, Buğday Camii, Lala Mustafa Paşa Camii, Canbulat Müzesi ve Otello Kalesi gibi önemli noktaların ziyaretçilere açılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Çolakoğlu ayrıca, söz konusu yapıların ne zaman hizmete açılacağına ilişkin yetkililerden açıklama beklediğini ifade ederek, turizm sezonu öncesinde bu alanların erişilebilir hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Turistik alanların yalnızca açık olmasının yeterli olmadığını vurgulayan Çolakoğlu, bakım ve düzenleme eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Girne Kalesi ile ilgili de benzer şikâyetler aldıklarını aktaran Çolakoğlu, kalede aydınlatmanın yetersiz olduğunun ziyaretçiler tarafından sıkça dile getirildiğini ifade etti.

Ataoğlu: Yeterli bütçe ayrılmadı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun konuşmasına yanıt verdi.

Müzeler için ciddi sayıda istihdama ihtiyaç duyulduğunu belirterek, mevcut yapının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ataoğlu, müzelerin özelleştirilmesi ve çağdaş müzecilik anlayışının hayata geçirilmesine yönelik bir formül üzerinde çalışıldığını söyledi.

Ören yerlerindeki çevre kirliliği eleştirilerine de yanıt veren Ataoğlu, bu alanlar için Maliye Bakanlığı tarafından yeterli bütçe ayrılamadığını, bu nedenle belediyelerle iş birliği içinde sorunları çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

2016–2019 yılları arasında yürütülen hibe programlarına da değinen Ataoğlu, yıkılma tehlikesi bulunan bazı alanların turizme kazandırıldığını belirtti. Son dönemde açılanlar dahil toplam 23 müze için ilk etap çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Ataoğlu, özelleştirme komitesinin toplandığını, şartnamelerin hazırlandığını ve sürecin Merkezi İhale Komisyonu aşamasına gelmek üzere olduğunu açıkladı.



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026, 09:56