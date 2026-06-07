Halk sokağa döküldü

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Habima Meydanı’nda yüzlerce gösterici bir araya gelerek Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protesto düzenledi.

Göstericiler, yaklaşan parlamento seçimlerine ilişkin seçim güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek, olası usulsüzlük ve hile iddialarına karşı daha şeffaf bir süreç talep etti.

Eylemde ayrıca, Lübnan ve bölgede devam eden çatışma ortamına dikkat çekilerek savaşın sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu. Protestocular, bölgedeki askeri gerilimin düşürülmesini ve kalıcı barışın sağlanmasını istedi.

Habima Meydanı’nda gerçekleşen gösterinin barışçıl şekilde sona erdiği bildirildi.

Saldırılar sürüyor

Öte yandan Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyinde askeri bir aracı hedef aldığı saldırıda biri Tuğgeneral rütbesindeki 2 subay ve bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Lübnan ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit-Hardali yolu üzerinde seyreden bir askeri araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, saldırıda tuğgeneral ve yüzbaşı rütbelerindeki iki subay ile bir askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'in "tekrarlanan saldırılarının" kınandığı açıklamada, bu saldırıların ülkenin istikrarının yeniden sağlanması, kapsamlı ateşkesin tesis edilmesi ve İsrail’in işgal altındaki Lübnan topraklarından çekilmesine yönelik çabaları sekteye uğratmayı amaçladığı vurgulandı. Açıklamada, söz konusu saldırıların Lübnan ordusunun kararlılığını ve ülkenin egemenliğini savunma iradesini daha da güçlendirdiği kaydedildi.

