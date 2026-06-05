Askeri hamlelere sınırlama getiriyor

ABD Temsilciler Meclisi, İran'la savaşın sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti. Tasarı, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri hamlelerini sembolik olarak sınırlamayı amaçlıyor.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlamayı amaçlayan karar tasarısına destek vererek Beyaz Saray'a siyasi bir mesaj gönderdi.

Tasarı bağlayıcı olmasa da, Washington ile Tahran arasındaki tıkanan görüşmeler ve sahadaki yeni çatışmaların gölgesinde Trump yönetimi üzerindeki baskıyı artırdı.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada dört Cumhuriyetçi vekilin de Demokratlara katılmasıyla tasarı 215'e karşı 208 oyla kabul edildi. Tasarı Senato'dan geçse dahi Trump'ın veto yetkisi bulunuyor.

Demokratlar, kararın ardından yaptıkları açıklamada, "Bu, Amerikan halkı adına Donald Trump'a gönderilen yüksek sesli ve net bir mesajdır: yasa dışı tercih savaşını bitirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Haftalardır süren müzakereler savaşın sona erdirilmesi ve kritik önemdeki Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda sonuç vermedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile iletişim kanallarının açık olduğunu ancak müzakerelerde somut ilerleme sağlanamadığını söyledi.

Arakçi, Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonuna verdiği röportajda, "Amerikalılarla iletişim kesilmedi ancak Beyrut'a yönelik saldırganlığın durdurulması konusunda verilen mesajlara rağmen müzakere sürecinde somut ilerleme olmadı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada anlaşma ihtimalinin sürdüğünü savunarak, "Bu hafta sonu olabilir." ifadelerini kullandı.

