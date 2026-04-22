Şüphe ele verdi

Alayköy’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekibi tarafından ekipleri tarafından tespit edilen B.K.’nin (E-30) üzerinde ve evinde yapılan aramada iki tür uyuşturucu, cam pipo 3 adet de hassas terazi ele geçirildi. Alayköy’de meydana gelen “uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, 20 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Alayköy’de Cemal Deniz Caddesi üzerinde devriye görevinde bulunan ekiplerin, park halindeki bir araçta şüpheli hareketler sergileyen zanlıyı tespit ettiğini söyledi.

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan ilk aramada 3,5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan ikinci aramada ise yaklaşık 16,5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde, 3 adet hassas terazi, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet cam pipo ve tütünle karışık uyuşturucu içerdiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen hassas terazilerin uyuşturucu maddelerin tartımında kullanıldığının değerlendirildiğini, maddelerin tür ve miktarının kesin tespiti için analize gönderileceğini belirtti. Zanlının tutuklanarak soruşturmanın başlatıldığını, olayla bağlantılı olabilecek kişilerin araştırıldığını ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu kaydeden polis, 3 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.