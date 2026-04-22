Mali destek istediler

Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı Stavros Papastavru ile Rum Enerji Bakanı Mihail Damianos’un, Avrupa Yatırım Bankası’na (AYB), “Great Sea Interconnector” projesinin finansmanı hakkında ortak mektup gönderdiği belirtildi.

Politis gazetesi, bakanların ortak mektubunda, Avrupa Yatırım Bankası’ndan, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altından elektrik kablosu döşenmesini içeren “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinin resmen finanse edilmesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre mektupta, her iki ülkenin GSI projesini, enerji ve iklim ile ilgili ulusal planlarına dahil edildiği teyit edildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Eylül 2024’te, projenin ileriye götürülmesi için Anlayış Memorandumu da imzalandığı hatırlatılan mektupta, Avrupa Yatırım Bankası’nın mevcut aşamada projeye müdahil olmasının oldukça önemli olduğuna da dikkat çekildi.

