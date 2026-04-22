Çocuklar çok eğlendi

Lefkoşa Vakıf Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Balosu ile miniklere unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlikte çocuklar müzik eşliğinde dans ederek doyasıya eğlenirken, ortaya renkli ve neşeli görüntüler çıktı. Bayram coşkusunun yoğun şekilde hissedildiği baloda öğrencilerin mutluluğu dikkat çekti.

Etkinliğe katılan çocuklar, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından işletilen gezi treniyle Lefkoşa turu atarak farklı bir deneyim yaşadı.

