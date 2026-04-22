‘Hayati önemi var’

Birleşmiş Milletler Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs'ta iki taraf arasında siyasi sürecin ilerleyebilmesinde ara bölgede huzuru korumanın hayati olduğunu belirtti.

Jean-Pierre Lacroix dün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM Barış Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix'i kabul etti.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne’nin de yer aldığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erhürman’a, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

Görüşmede son gelişmeler ve güncel konular ele alındı.

Yapıcı ve yararlı

Lacroix, Erhürman ile görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, görüşmenin çok yapıcı ve yararlı geçtiğini belirtti.

Kıbrıs Türk tarafıyla düzenli temasta olmanın çok önemli olduğunu belirten Lacroix, Türk tarafıyla devamlı irtibatta olmanın Kıbrıs’ta Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün (BMBG) görevini yerine getirmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

BMBG’nin görevinin hayati olduğunu kaydeden Lacroix, BMBG’nin ara bölgede huzuru korumak, bölgede yaşanabilecek olayların önüne geçmek, yaşanabilecek herhangi bir olayda ise tansiyonu yatışmak için taraflarla çalıştığını anlattı.

BM Genel Sekreteri Antonio Gouterres’in güçlü destek verdiği siyasi sürecin ilerleyebilmesi açısından bölgede huzuru korumanın önemine de işaret eden Lacroix, değerlendirme yapma ve görüş teatisinde bulunma açsısından Erhürman'la görüşmesine çok önem verdiğini belirtti. Lacroix, Kıbrıs Türk tarafıyla temaslarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Hristodulidis ile de görüştü

BM Genel Sekreterinin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldi.

“Alphanews” haber sitesine göre Hristodulidis görüşmede Kıbrıs sorununa yönelik çözüm müzakerelerinin başlayabilmesi için sahada ve özellikle de ara bölgede uygun koşullar olması gerektiğini dile getirdi.

Habere göre Lacroix ise görüşmede, Kıbrıs sorununda BM’ye verdiği destekten dolayı e Hristodulidis’e teşekkürlerini iletti ve BM’nin mümkün olan her türlü yardımı yapma taahhüdünün devam ettiğini. Lacroix koşulların ise mümkün olan en sakin halde olması gerektiğini ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2026, 10:06