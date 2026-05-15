Dünya bunu izledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi Çin ziyaretinde tarihi buluşma gerçekleşti. Şi Cinping ve Trump'ın

İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştığı açıklandı.

Çin ile ticaretin geliştirilmesini isteyen ABD'ye Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in kapılarının daha da açılacağını ve ABD şirketlerinin ülkede daha geniş fırsatlara sahip olacağına inandığını söyledi.

Görüşmede tarafların mutabık kaldığı en önemli konu Hürmüz Boğazı oldu. Beyaz Saray açıklamasına göre iki ülke, boğazın açık kalması konusunda anlaştı.

ABD ve Çin'in Hürmüz açıklamalarına paralel olarak İranlı Fars haber ajansı, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yönetim protokolleri konusunda varılan anlaşmanın ardından bazı Çin gemilerinin boğazdan geçişine izin vermeye başladığını söyledi.

“Çin ve ABD rakip değil ortak olmalı”

ABD Başkanı Trump, ziyareti sırasında düzenlenen basın toplantısında konuştu. ABD Başkanı, son derece yapıcı görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ilişkinin tarihine değinen Trump, “ABD ve Çin halkları arasındaki dostluk Amerika'nın kurulmasına kadar dayanır. Çin kıyılarına ilk giden misyonumuz 1784'te bu bölgeye ulaşmıştı. Bizim için yeni insanlar ifadesini kullanmışlardı ve bundan 250 yıl sonra iki ülke arasındaki ilişkinin dünya tarihinin en önemlilerinden birisi haline geldiğini söyleyebilirim.” dedi.

Karşılıklı saygının ilişkilerin esasını oluşturduğunu belirten Trump, “En başından beri vatandaşlarımız karşılıklı olarak ortak bir saygı hissederler. Her iki tarafta da karşılıklı büyük bir saygı vebeğeni var. Çin ile karşılıklı saygımız halklarımızın muazzam potansiyelini yansıtıyor.” ifadelerini kullandı.

Çin lideri Şi ise ilişkilerin anahtarının karşılıklı saygı olduğunu vurgulayarak, “Trump ve ben Çin-ABD ilişkilerinin dünyadaki en önemli ilişkiler olduğuna inanıyoruz. Çin ve ABD rakip değil, ortak olmalı.” dedi.

ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi'yi 24 Eylül tarihinde Beyaz Saray'a davet etti.

Beyaz Saray yetkilisi açıkladı

Çin devlet televizyonundan yapılan ve fazla detayın verilmediği açıklamada, Şi Cinping ve Trump'ın Ortadoğu'daki durumu, İran Savaşı'nı, Ukrayna Savaşı'nı ve Kore yarımadasındaki durum hakkında görüş paylaşımında bulunduğu da ifade edildi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Şi Cinping ile olan görüşmesinin iyi geçtiği, iki ülkenin de İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda anlaştığı açıklandı.