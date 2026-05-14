Gövde gösterisi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti başladı. Trump, resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Aralarında Tesla'nın patronu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın olduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcilerden oluşan iş heyeti de Trump'la birlikte Çin'e gitti.

Hazine Bakanı Scott Bessent da Güney Kore'nin başkenti Seul'de Çin ile yürütülen ekonomi ve ticaret müzakerelerinin tamamlanmasının ardından Pekin'e hareket etti.

Trump'ın eşi Melania Trump'ın katılmadığı ziyarette, aileden oğlu Eric Trump ile onun eşi Lara Trump yer alacak.

Trump için bugün Tienanmın Meydanı'nda devlet töreni düzenlenecek. Trump, törenin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek. Öğleden sonra Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek Trump, akşam onuruna verilecek yemeğe katılacak.

Trump, 15 Mayıs sabahında Çin lideri ile çay buluşmasında yeniden bir araya gelecek. ABD Başkanı, öğlen birlikte yenecek çalışma yemeğinin ardından ülkesine dönecek.

Bu arada Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin’in ABD’li teknoloji ve yatırım şirketlerine daha fazla alan açmasını isteyeceğini belirterek, “Olağanüstü bir lider olan Başkan Şi’den, bu parlak insanların sihirlerini gösterebilmeleri için Çin’i açmasını isteyeceğim” ifadelerini kullandı.

Trump sosyal medya paylaşımında Çin’e birlikte gittiği iş insanlarını da paylaştı.

Trump’ın isimlerini verdiği yöneticiler şöyle:

Cristiano Amon – Qualcomm CEO’su

Tim Cook – Apple CEO’su

Larry Culp – GE Aerospace CEO’su

Larry Fink – BlackRock CEO’su

Jane Fraser – Citigroup CEO’su

Jensen Huang – Nvidia CEO’su

Sanjay Mehrotra – Micron Technology CEO’su

Elon Musk – Tesla ve SpaceX CEO’su

Kelly Ortberg – Boeing CEO’su

Stephen Schwarzman – Blackstone CEO’su

Brian Sikes – Cargill CEO’su

David Solomon – Goldman Sachs CEO’su

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026, 10:06