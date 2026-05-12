‘Ateşkes ihtimali zayıf’

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, “Bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak” dedi.

Trump, iki ülke arasındaki devam eden görüşmelerde İran'daki sertlik yanlısı liderlerin pes edeceğini ifade ederek, “İran bize aptalca bir teklifte bulundu. Gönderilen boş teklifin tamamını okumadım bile. Sıkılacağımı yada yorulacağımı sanıyorlar. Topyekün zafere ulaşacağız” dedi. “İran'daki planımız basit” diyen Trump, “Nükleer silaha sahip olamazlar, olamayacaklar da. Anlaşma yapılana kadar onlarla ilgileneceğim. İranlı müzakereciler imha edilmiş tesislerdeki ‘nükleer tozun’ ABD tarafından çıkarılması gerektiğini, kendilerinde gerekli teknolojinin olmadığını söyledi. İranlılar bize nükleer tozu vermek istiyor ancak onu yeraltı tesisinin enkazından ancak ABD ya da Çin çıkarılabileceğini söylediler" dedi.

İran ateşkesinin yaşam desteğe bağlı olduğunu belirten Trump, “İran başta uzun süre boyunca nükleer silah sahibi olmama garantisi verdikleri bir belge gönderdi sonra pozizyonunu değiştirdi” dedi.

