‘Yok ederim’

Suna ERDEN

Leflkoşa’ya bağlı Demirhan’da meydana gelen olayda akrabasına gittiği gerekçesiyle eşini darp edip, bıçakla tehdit eden Mehmet Ali Açıkgöz tutuklandı. Eşine 22 santimlik bıçağı gösterip, "Seni öldürürüm. Neredeydin, sen başka bir yerdeydin" diyerek tehdit ettiği belirtilen zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Mehmet Ali Açıkgöz’ün 5 Mayıs tarihinde akrabasının evine gittiği gerekçesi ile Z.A.'yı darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının eşinin başına ve yüzüne yumruk vurup, darp ettikten sonra mutfaktan aldığı bıçak ile "Seni öldürürüm. Neredeydin, sen başka bir yerdeydin" diyerek tehdit ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının yardım istemek için kardeşine ve polise ulaşmaya çalışan eşinin kullanımında bulunan cep telefonunu yere vurup kırdığını ifade etti. Olayın 6 Mayıs tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandığını söyledi. Polis, Z.A.'nın da Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek, kontrolden geçirildiğini belirtti. Kırık telefon ve bıçağın emare alındığını, zanlının gönüllü ifade verdiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, iki kefilin 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.