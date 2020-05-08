‘91 kişiyi yitirdik’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Coronavirüs nedeniyle İngiltere’de Kıbrıs Türk toplumunda önemli kayıplar verildiğini belirtti. Birleşik Krallık’ta 91 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini ifade eden Tuncalı, hastanede veya yoğun bakımda tedavi görüp iyileşenler bulunduğunu da ifade etti.

Tuncalı, Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerin Coronavirüs nedeniyle yaşadığı kayıpları ve zor süreci anlattı. Tuncalı, “İngiltere’ye gelip halen mahsur kalıp dönmeyi bekleyenler var” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) sorularını yanıtlayan Oya Tuncalı, İngiliz hükümetinin geç önlem almasının, ülkedeki herkes gibi Kıbrıslı Türkleri de olumsuz etkilediğini söyledi.

Birleşik Krallık’ta 91 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini ifade eden Tuncalı, hastanede veya yoğun bakımda tedavi görüp iyileşenler bulunduğunu da belirtti.

Sağlık açısından şartlar kötü

“Birleşik Krallık salgın sürecini Avrupa’da en fazla ölümün gerçekleştiği ülke olarak maalesef ağır geçiriyor” diyen Tuncalı, “Ülke Başbakan Boris Johnson’ın 23 Mart’ta açıklamış olduğu önlemler çerçevesinde 6 haftadan uzun bir süredir kapanma sürecini yaşıyor. Şu anda alınan önlemlerin ne zaman ve nasıl kaldırılacağı ile ilgili net bir plan açıklanmış değildir” ifadesini kullandı.

Sağlık sistemindeki eksikliklerin salgının başladığı ilk günden itibaren ülkenin gündeminde yer almaya devam ettiğini söyleyen Tuncalı, Ulusal Sağlık Sistemi’ne bağlı hastanelerde salgından dolayı hastalanan kişiler için yeterli ventilator ve yoğun bakım imkânı olamadığına dikkat çekti.

Tuncalı, ayrıca, hastane personeli için yeterli kişisel koruyucu ekipman olmaması ve çalışanlara Coronavirüs testi yapılamaması nedeni ile çok sayıda sağlık çalışanının da hayatını kaybettiğine dikkat çekti. Oya Tuncalı, Bu eksiklikleri gidermek için geçici fuar merkezinin hastaneye dönüştürülmesi ve sağlık çalışanlarına Covid-19 testinde öncelik tanınması gibi tedbirlerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Değerli isimleri yitirdik

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Avrupa da en fazla ölümün gerçekleştiği Birleşik Krallık'ta Covid-19 salgını yüksek sayıda seyrederken, orada yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun da önemli sayıda kayıp verdiğini kaydetti.

Tuncalı sözlerini şöyle sürdürdü:

“İngiltere’de Coronavirüs nedeni ile vefat eden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 91’dir. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız arasında da hastanede veya yoğun bakımda tedavi görüp iyileşenler vardır. Kayıplarımız için çok üzgünüz. Hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Bu zor süreçte 26 yaştan, 94 yaşa kadar genç-yaşlı, baba-oğul, iki kardeş, ayni aileden 3 ölüm gibi, Erenköy Mücahitlerimiz gibi, toplumumuzun çok değerli isimlerini yitirdik. Toplumumuza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.”

Dönmeyi bekleyenler var

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, 4 charter uçuşla çok sayıda öğrenci ve vatandaşın KKTC’ye geri dönüşü sağlanmış olmasına karşın, halen çeşitli amaçlarla İngiltere’ye gelip mahsur kalan vatandaşların bulunduğunu da belirtti. Bu vatandaşların Temsilciliği ile sürekli irtibatta olduğunu ve ülkeye geri dönüş ile ilgili gelişmeler konusunda bilgi aldığını kaydeden Oya Tuncalı, Temsilciliğin vatandaşların geri dönüş ile ilgili başvurularını da almaya devam ettiğini söyledi.