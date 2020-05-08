Güney Kıbrıs’ta 6 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte gerçekleştirilen bin 774 test sonucunda 6 yeni Coronavirüs vakası daha tespit edildi. Toplam vaka sayısının 889’a ulaştığı belirtildi.

Rum haber kaynakları, 6 vakadan 3’ünün teyit edilmiş vakaların temaslarının takibe alınması sonucunda tespit edildiğini duyururken, 1 vakanın şahsi inisiyatifle gerçekleştirilen testin sonucunda, 2 vakanın da özel grupların kontrol edilmesi programı çerçevesinde gerçekleştirilen testlerin sonucunda tespit edildiğini bildirdi.

Bu arada Alithia gazetesi “Kıbrıs 25 Mayıs’ta Özgür mü?” başlıklı bir haberinde ise, Singapur Teknik Üniversitesinin coronavirüs salgınının dünya çapında sona ermesi konusunda yaptığı bir çalışmaya göre “Kıbrıs’ın 25 Mayıs tarihinde Covid-19’dan yüzde yüz kurtulmasının beklendiğini” yazdı.

Uzmanların, virüsün evriminin görüldüğü 3 tarihe atıfta bulunan matematik bir model kullandıklarını ve çalışmanın gelişme aşamasında bulunduğunu yazan gazete, son güncellemenin 2 Mayıs’ta gerçekleştirildiğini belirtti.

Gazete “Kıbrıs’la” ilgili olarak, araştırmacıların, pik noktasının 5 Nisan olduğunu ve vakaların yüzde 97’sinin 29 Nisan’da kayda geçirildiğini belirttiklerini iletti.

Gazete “Kıbrıs’ta” vakaların yüzde 99’unun 8 Mayıs’ta kayda geçirileceğini, salgının adada sona erişinin ise 25 Mayıs’ta olacağının tahmin edildiğini ekledi.

Bebeğini dünyaya getirdi

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Coronavirüs taşıyıcısı olan hamile bir kadının, Makarios hastanesinde sezaryen doğumla bebeğini dünyaya getirdiğini haber verdi.

Anne ile bebeğinin hastanede ayrı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü belirten gazete, yeni doğan bebeğe yapılan Coronavirüs testinin sonucunun ise negatif çıktığını kaydetti.

Haberde, anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılacak bir sonraki Coronavirüs testinin beklendiği ve bunun sonucuna göre hareket edileceği de ifade edildi.

Bebeğin, Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs taşıyan anneden dünyaya gelen ikinci bebek olduğu da belirtildi.