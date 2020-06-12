Dünya genelinde corona’nın etkisi sürüyor

Çin'de başlayan Coronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayısı 7,5 milyonu aşarken can kaybı da 120 bini geçti.

Son 24 saatte Meksika'da 708, Brezilya'da ise bin 274 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 2 milyonu aştığı ABD'de toplam ölü sayısı da 115 binin üzerine çıktı.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 420 bini aştı. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 420 bin 305'e, vaka sayısı 7 milyon 514 bin 706’ya ulaştı.

Covid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 115 bin 255 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 41 bin 279 ile İngiltere, 39 bin 803 ile Brezilya, 34 bin 114 ile İtalya, 29 bin 319 ile Fransa, 27 bin 136 ile İspanya, 15 bin 357 ile Meksika, 9 bin 636 ile Belçika, 8 bin 845 ile Almanya, 8 bin 584 ile İran, 8 bin 321 ile Hindistan, 7 bin 972 ile Kanada, 6 bin 532 ile Rusya, 6 bin 532 ile Hollanda, 5 bin 903 ile Peru ve 4 bin 814 ile İsveç izledi.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Virüs bulaşan 3 milyon 384 bin 805 kişi iyileşti, 3 milyon 285 bin 263 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 708 artarak 15 bin 357'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 883 artışla 129 bin 184'e çıktı.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte bin 274 artarak 39 bin 680'e yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi. Ülkede 325 bin 395 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaleti, 156 bin 316 vaka ve 9 bin 862 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Dünyada ABD'den sonra en çok Covid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

Rusya

Rusya'da Coronavirüsü salgınında kritik eşikler aynı gün içinde aşıldı. Son açıklanan verilerle birlikte vaka sayısı 502 bin 436'ya, ölü sayısı ise 6 bin 532'ye yükseldi. Son 24 saatte 8 bin 779 kişiye yeni tanı koyulurken, Coronavirüsü vakalarının toplamı 502 bin 436’ya ulaştı. Rusya böylelikle ABD ve Brezilya’nın ardından yarım milyon vakayı geçen üçüncü ülke oldu.

Ülkede aşılan bir diğer psikolojik sınır ise ölü sayısında oldu.

ABD

Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülke ise halen ABD.

Ülkedeki vaka sayısı 2 milyon 60 binin üzerine çıktı.

Toplam can kaybı da 115 bini aştı.