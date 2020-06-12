Türk vatandaşları soruyor: PCR testini kim yapacak?

Hükümetin Türkiye’den gelecekler için PCR testi şartı koyması üzerine ilk tepkiler gelmeye başladı. Türkiye’de özel hastanelerde test yapılmazken, devlet hastaneleri ise kişinin hasta olması şartını koşuyor. KKTC’ye gelmesi beklenen yüzlerce kişi test konusunda kafa karışıklığı yaşarken,

Diyalog muhabirine konuşan bir turizmci de şunları söyledi: “

“KKTC hükümetinin ne yapmak istediğini birisinin Başbakana sorması lazım.

1 Temmuz’dan itibaren Türkiye’den geleceklerden istenilen PCR testi özel hastanelerde yapılmıyor.

Devlet Hastanesinde ise PCR testi yapılması için hasta olman lazım. Açıkçası gelmeyin demenin dolambaçlı yolunu bulmuşlar.”

Acile gitmek lazım

Bu arada Diyalog muhabiri dün gece İstanbul’daki özel hastaneleri arayıp “PCR testi yapıyor musunuz?” diye sordu. Hastane danışmanları sadece yoğun bakım ünitesi olan hastanelerin acil durumlar için test yaptığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2020, 10:49