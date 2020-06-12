‘Yatırım gelecek’

Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık arasında 2014 yılında imzalanan ancak altı yıllık istişarenin ardından, yürürlüğe girmesine geçtiğimiz gün start verilen İngiliz Üslerinin askeri olmayan bölgelerinin kalkınmaya açılması, Komünist AKEL lideri Andros K,iprianu’yu da memnun etti.

Fileleftheros gazetesi “Üslere Yatırım Geliyor” başlıklı haberinde, anlaşmanın öngörülerine ilişkin ayrıntılara yer verdi.

İngiliz Üslerinde askeri olmayan bölgelerin kalkınmasıyla ilgili anlaşmanın hayata geçirilmesinden 3 belediyenin ve 16 köyün etkileneceğini yazan gazete, 3 belediyenin “İpsona, Aşağı Polemidya (Binatlı) ve Derinya”; Limasol, Larnaka ve “Mağusa bölgesinde” bulunan köylerin ise, “Asomatos(Gözügüzel), Trahon(Kayakale), Kolossi (Yunus-Burçlu), Erimi, Sotira, Paramal, Avdimu (Düzkaya), Ağrotur, Frenaru, Avgoru, Aheritu (Güvercinlik), Pile, Ormidiya, Ksilotimbu, Ksilafagu ve Ahna (Düzce)” olduğunu belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi İngiliz Üslerinin kalkınmasına ilişkin planın çevreye ve koruma altındaki bölgelere saygı duyulmasıyla uygulamaya konulacağını yazdı.

İngiliz Üslerinde askeri olmayan bölgelerin kalkınmaya açılmasıyla birlikte, Ladies Miles’daki yol ağının geliştirilmesinin beklendiğini belirtti.

Anlaşmanın uygulamaya konulacağına dair haberlerin çıkmasının ardından birçok hak sahibinin, mülkleriyle ilişkili ne yapacakları konusunda tereddüt yaşarken nihai anlaşmadan dolayı, kendilerine tarımsal kalkınmadan başka kolaylık sağlanmadığı için mağdur hissettiklerini söyleyenlerin ise az olmadığını belirten gazete, Dikelya İngiliz Üslerinin doğusunda bulunan köylerin de özellikle tarımsal ürünlerle sınırlı olabildikleri kalkınmaya bağlı olarak “hafif mağdur” olduklarını yazdı.

DİSİ: Tarihi bir anlaşma

Haravgi gazetesi, Rum siyasi partilerin, Güney Kıbrıs ve Birleşik Krallık arasındaki İngiliz Üslerindeki askeri olmayan bölgelerin kalkınmasını öngören anlaşmanın yürürlüğe girecek olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren açıklamalarına yer verdi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yaptığı açıklamada, duyduğu memnuniyeti dile getirirken anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bu bölgeler içerisinde mülkleri bulunan insanlara mülklerini geliştirme hakkının sağlanacağını ifade etti.

DİSİ Meclis Grup Üyesi Nikos Tornaridis, anlaşmayı tarihi gelişme olarak nitelendirirken hak sahiplerinin elde edeceği hakların önemini vurguladı.

