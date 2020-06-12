Önerileri dinliyor

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve heyeti, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB) Başkanı Dener Öymen’i ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, ülke turizmine katkıda bulunan sektör ve kurumları Coronavirüs süreci sonrası ziyaret gerçekleştiren Ataoğlu, KITREB’in sorunlarını ve önerilerini dinledi.

“Ülkemize adım attığından itibaren ülkeden gideceği güne kadar turistin duyacağı memnuniyetin rehbere de bağlı olduğunu” söyleyen Ataoğlu, “Rehberlerimiz, gelen turistlere ülkemizin güzelliklerinin tanıtılmasının yanı sıra gösterdiği ilgi ve alaka ile o turistin bir daha ülkeye gelmesine vesile olur” dedi.

Turizm Bakanlığı döneminde rehberlerle birçok toplantı yaptığını ve gelişmesi için uğraş verdiğini anımsatan Ataoğlu, “Rehberlerin bu turizm çarkının içerisindeki dişlinin en büyüğüdür. Rehbere çok büyük sorumluluklar düşmektedir” açıklamasını yaptı.

KITREB ekibinin sorun ve önerileri dinleyen Ataoğlu, DP olarak oluşturdukları ekip ile bu görüş ve sorunlar doğrultusunda çalışma yapacağını, konuları Meclis’te diğer platformlarda dile getireceğini açıkladı.

Herkesin dili tek olmalı

Öte yandan Ataoğlu ve heyeti, önceki gün Casino İşletmecileri Birliği’ni ziyaret etti.

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın ve Casino İşletmecileri Birliği Genel Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek ile görüşen Ataoğlu, pandemi sürecinde ve sonrasında oluşan sorunları, şikâyetleri ve önerileri dinledi.

Ataoğlu ziyaretteki konuşmasında “Ülkede eğer turizm öncü sektör ise, herkesin dilinin tek olup turizmi konuşması gerekir. Ama pandemi süreci sonrasında turizm ve paydaşları ne yazık ki bir köşeye itildi” dedi.

“Turizm sektörü çok zengin bir sektör, her şeyi karşılayabilir, yapabilir, devletten daha zengindir gözüyle bakılan turizm sektörü algısı, pandemi süreci sonrası tamamen değişti” diyen Ataoğlu, turizmin ne kadar ciddi bir potansiyele sahip olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini insanların anladığını kaydetti.