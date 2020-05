Dünya genelinde vakalar 3 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 232 bini, ölenlerin sayısı ise 230 bini aştı. Öte yandan, İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi. İngiltere'de ölü sayısı bir günde 674 arttı. Tacikastan'da ilk kez Coronavirüse rastlandı. Ülkede 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bini aştı.

Coronavirüste ilk sırada ABD; 1 milyon 64 bin 572 vaka ile yer alırken, sırasıyla İspanya, İtalya ve Fransa geliyor.

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 674 artarak 26 bin 711'e yükseldi.

İtalya'da Covid-19’dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 285 artarak 27 bin 967'ye yükseldi.

Tacikistan'da ilk kez Coronavirüs vakası tespit edildi, 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

İran'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 71 artarak 6 bin 28'e yükseldi.

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 268 artarak 24 bin 543'e çıktı.

26 Şubat’ta ilk vakanın görüldüğü Güney Amerika ülkesinde son 24 saatte 474 ölüm yaşandı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 158’e ulaştı. Böylece Brezilya, Çin’in açıkladığı 4 bin 637 can kaybını da aşarak en fazla ölümün yaşandığı ülkeler sıralamasında dokuzunculuğa yükseldi.

Yaklaşık 210 milyon kişinin yaşadığı Brezilya, kıtada ABD’den sonra fazla en fazla vaka sayısının ve can kaybının yaşandığı ülke konumunda. Brezilya’da toplam vaka sayısı, 5 bin 789’ü son 24 saatte olmak üzere, 74 bin 493.

ABD’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 637 artarak 61 bin 5’e yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 27 bin 440 artışla 1 milyon 40 bin 608’e yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 637 artarak 61 bin 5’e ulaştı.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise 300 bine yaklaşan vaka sayısıyla New York, salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.

New York, 299 bin 691 vaka ve 23 bin 477 can kaybıyla önde giderken onu 116 bin 365 vakayla New Jersey ve 60 bin 265 vakayla Massachusetts izliyor.

ABD’de şimdiye kadar 6 milyon 26 bin 170 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, iyileşen hasta sayısı da 124 bin 23’e çıktı.

ABD'de cesetler kamyonette çürümeye terk edildi

ABD’nin New York kentinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, 50 cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde muhafaza etmeye çalıştı. Etrafa kokunun yayılması üzerine mahalleli polise şikâyette bulundu. ABD'li yetkililer çürümeye terk edilen cesetler nedeniyle cenaze evinin faaliyetlerini durdurdu.

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığı'nca "cenaze evi" olarak belirlenen The Andrew T Cleckley isimli işletme, yaklaşık 50 cesedi kiraladığı dondurucu