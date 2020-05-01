Kirlilik önlenecek

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, hükümetin aldığı “Covid-19 küresel salgın tedbirleri” kapsamında “maske kullanım şartı” ile birlikte hem bulaşmayı hem de çevre kirliliğini önlemek amacıyla çevre dostu çöp kutularının dağıtımına dün başladı.

Verilen bilgiye göre, çöp kutuları, özellikle insanların en yoğun şekilde kullandıkları market ve eczanelere dağıtılacak. Uygulama ile; maske ve eldivenlerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve toplanan maske ile eldivenlerin bulaşa yol açmayacak şekilde imha edilmesini kolaylaştırmak amaçlanıyor.

Çevre dostu çöp kutularının ülke genelindeki market ve eczanelere dağıtılmasına Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in de katılımıyla Alsancak ve Lefkoşa’daki marketlerde başlandı.

Üstel’e, Alsancak bölgesindeki çöp kutularının dağıtımında Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lefkoşa bölgesindeki dağıtımda da Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu eşlik etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi tarafından ülke genelindeki market ve eczanelere dağıtılacak çevre dostu çöp kutularının tıbbi maske ve eldivenlerin sağlıklı bir biçimde toplanıp, imha edilmesini kolaylaştıracağını söyledi.

