Sokaklar hayvanlarla doldu

Yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dünyanın dört bir yanında uygulanan karantinalar nedeniyle, kara, deniz ve havada vahşi yaşam yeniden hayat buldu. ABD’deki çakallardan İsrail’deki yaban domuzlarına, Türkiye’deki yunuslardan Şili’de apartmanlara yerleşen pumalara kadar, kent sokaklarında dolaşan, terk ettiği yerlere geri dönen ya da sularda özgürce yüzen hayvanlar peşi sıra gün yüzüne çıkıyor. Ancak, güvercin gibi kent sakinlerinin paylaştıklarıyla hayatta kalan hayvanların açlık riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Coronavirüs karantinaları küresel olarak vahşi hayvanlara kendilerini gösterebilmesi için nadir bir fırsat verdi.

Kentsel bölgelerdeki hayvanlar, boşaltılmış sokakları ve yeni su yollarını keşfediyor. Coronavirüs pandemisinden kaynaklanan endüstri faaliyetlerinin kısıtlanması ve insan aktivitelerinin yokluğu hayvanlara şehirlerin daha derinine inme ve uzun süre kalma güvenini vermiş gibi görünüyor. Hayvanların bir kısmı ise doğa rezervlerine ve parklara yakın olmaktan hoşlanıyor. Bununla birlikte bazı yetkililer, turistler uzaktayken vahşi yaşamda yüksek bir hareketlenme olduğunu belirtiyor.

Plajlarda çakallar

Pandemiden en çok etkilenen ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco şehrinde, sokakların boş kalmasıyla çakal sürüleri kentin plajlarına kadar indi.

İsrail’de ise yaban domuzları Hayfa sokaklarına indi. Haaretz'de yer alan manşette, "İsrailler evlerinde kaldıkça, yaban domuzları Hayfa’yı ele geçirdi” denildi. Yerel sakinler, domuzların salgından önce Hayfa şehri çevresinde arada sırada yiyecek araken göründüklerini söyledi. İsrail'in Aşkelon şehrinde ise, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantinayla insanların ve araçların sokakların boşalmasının ardından çölde yaşayan kızıl tilkiler kent sokaklarına yerleşti.

Kızıl tilkiler yoğun kentsel alanlarda çok nadir görülüyor ve binlerce yıldır bölgede yaşadıkları belirtiliyor.

Venedik kanallarına kuğular ve balıklar geri döndü

Tarihinin en sessiz günlerini yaşayan İtalya'da turistlerin yokluğu çevre kirliğinin azalmasını sağladı. Dünyanın en turistik bölgelerinden biri olan Venedik, bomboş meydanlarından daha çok kanallarının berraklığıyla dikkkat çekmeye başladı. Daha önce çamurlu yeşil bir görünüme sahip olan sulara balıklar geri döndü, kuğular yüzmeye başladı.

Arnavutluk'ta flamingoların sayısı arttı

Arnavutluk’un batı sahilindeki lagünlerde pembe flamingoların sayısı üçte bir oranında artarak 3 bine yükseldi. Bölgeyi karantina nedeniyle insanların terk etmesinin ardından, binlerce flamingonun çiftleşerek Narta Lagünü'nün suları üzerinde yükseldiği görüldü.

Öte yandan, lagünün çevresinde yer alan ve suları kirletmekle suçlanan yakındaki zeytinyağı ve deri işleme fabrikaları kapanması ve trafiğin olmaması da pembe flamingolar için sessizlik yarattı. Vlora Koruma Alanının Başkanı Nexhip Hysolakoj, "Flamingolar lagüne doğru ilerliyor ve fırsattan istifade ederek kur ritüellerine başlıyor" dedi.

Şili'de apartmanlara yerleşen pumalar

Ancak, yetkililer yeni maceraların tadını çıkaran bazı hayvanların uzun süre kalmasına müsaade etmiyor. Şili’nin Santiago kentine sokaklarda dolaşan birkaç puma yakalandı ve doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Büyük kedilerden biri bir apartman kompleksi içinde bulundu. Şili Hayvancılık ve Tarım Hizmetleri Ulusal Direktörü Horacio Bórquez, "Daha az gürültü duyuyorlar ve yiyecek bulmak için yeni yerler arıyorlar. Ancak, bazıları şehirlerde kayboluyor ve ortaya çıkınca şehir sakinlerini korkutuyor” açıklamasını yaptı.

İngiliz kasabasını yaban keçileri bastı

İngiltere’de vahşi kaşmir keçileri geçen ay, Galler'deki Llandudno kasabana indiler. Bahçelerdeki bitkileri yerken ve çitlerin etrafında oyun oynarken görüntülendiler.

