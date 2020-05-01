Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KKTC Yayın Yüksek Kurulu’nu devre dışı bırakarak Diyalog TV’nin uydu yayınlarını durdurma kararı aldı.
Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, konuyla ilgili kısa açıklamasında
“Üzüntümüz büyüktür” diyerek şunları kaydetti:
“Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren Türk halkının hak ve menfaatlerini en üst düzeyde tutan; seviyeli bir yayıncılık politikası izleyerek sadece KKTC sınırları içinde değil, yurt dışındaki soydaşlarımızdan büyük destek gören Diyalog TV’nin uydu yayınlarının ‘bir haber programında’ söylenenler gerekçe gösterilerek durdurulması benzeri görülmemiş bir uygulamadır…
Hukuki girişimlerimizi başlatırken; yayınlarımızı Web TV ve Facebook üzerinden
sürdürme kararı almış bulunuyoruz…
Her zamanki gibi desteğinizi bekliyoruz.”
SUSMAYACAĞIZ
KKTC Yayın Yüksek Kurulu’ndan lisanslı Diyalog TV’nin uydu yayınları Türkiye’deki RTÜK kararıyla durduruldu
Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KKTC Yayın Yüksek Kurulu’nu devre dışı bırakarak Diyalog TV’nin uydu yayınlarını durdurma kararı aldı.
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YORUMLAR
Huseyi buber - 1 gün Önce
Bizimde halk olarak yapacağımız bir şey varsa lütfen söyleyin Reşat bey salgın döneminden beridir sizi izleriz gayet yapıcı ve seviyeli programlariniz var gerekirse RTÜK için imza kampanyası ne bilim RTÜK u arayıp telefonlarını kilitleyebiliriz haksız bir yayın durdurma dur bu halkın sesi kesilemez bu yanlıştan dönmeleri gerek
alp mag - 1 gün Önce
ürkiye’deki Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bazı yayın kuruluşlarına müeyyide kararı aldı.
Kurul, sunuculuğunu Hasan Erçakıca’nın yaptığı Diyalog TV’de yayınlanan “Dünyaya Bakış” programında eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk’un bazı ifadelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret niteliği taşıdığına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve bölünmez bütünlüğüne zarar verdiğine hükmetti.
Diyalog TV’nin, 6112 sayılı Kanun’un 29. maddesinin 3. fıkrasına aykırı şekilde izinsiz ve lisanssız şekilde Türkiye aleyhinde yaptığı programlar nedeniyle yayın hizmetleri iletiminin durdurulmasına karar verildi.
RTÜK, ayrıca Türkiye’de Halk TV, Fox TV, Tele 1, TV 8, Radyo Spor ve Kafa Radyo’ya yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle çeşitli müeyyideler uyguladı.
habirehaber.com olarak bir TV kanalını komple kapatılmasını kınıyoruz. RTÜK kuralları gereği eğer kapatma verilecekse programın kendisine kapatma verilmesi gerekiyor
NE OLMUŞTU
NET Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, Türkiye ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “KKTC’ye düşman olduğunu” ileri sürerken, “KKTC İngiltere’ye bağlansın” dedi.
Türkiye, geçmişten bu yana her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkına yardım ve katkılarına devam ederken, Besim Tibuk, Diyalog TV’de Hasan Erçakıca’nın sunduğu “Dünyaya Bakış” programında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çok çirkin saldırılarda bulundu.
Türkiye’nin, KKTC’ye yeteri kadar tıbbi malzeme yardımı yollamadığını, Türkiye’den katkı gelmediğini ve Türkiye’nin yasakları savma gibisinden birşeyler yaptığını” ileri süren Tibuk, şunları söyledi;
“ AK Parti idaresi Kuzey Kıbrıs’a olumlu bakmıyor. Kuzey Kıbrıs’ı yüz üstü bıraktı. AK Parti idaresi bunu Kuzey Kıbrıs’a olan düşmanlığından yapıyor. Kuzey Kıbrıs’ın talihsizliği burayı sevmeyen Türkiye’deki idaredir. AK Parti iktidardan giderse Kuzey Kıbrıs rahatlar… Bana göre Kuzey Kıbrıs, İngiltere’ye bağlanmalı.”
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Tibuk bununla da yetinmemiş KKTC yöneticilerine aşağılayan açıklamalar yapmıştı.
Tibuk’a yönelik tepkiler devam ederken, Tibuk’un sahibi olduğu DİYALOG gazetesi de, tepki gösterenlere çok ağır hakaretlerde bulundu. DİYALOG Gazetesi, Tibuk’a tepki gösterenleri” kör cahiller, boş kişiler, milliyetçilik naraları atanlar ve mal bulmuş mağribiler” olarak niteleyip, hakaretlerde bulundu.
Youtube yüklenen proğramın videosunda KKTC İngiltere’ye bağlansın konusu silinmiş görünüyor. Programı izleyen bir çok insan bu cümlelere sert tepki gösterdi.
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alp mag - 1 gün Önce
yapılan eleştiri yorumları neden burdan kaldırıyorsunuz
alp mag - 1 gün Önce
patronunuzun yaptıgı konuşmanın videosunu youtubeden nıye kaldırdınız...
Son ferman - 1 gün Önce
Kanalin sahibi mutludur resat bey sikinti etmeyin siz.onlar nedeni ni gayet iyi bilirler...
Hakikaten susmayın.KKTCnin demokrasi bekcisi olmak bir kutsal medya görevidir.Sizinle beraberiz.