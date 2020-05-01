SUSMAYACAĞIZ

Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), KKTC Yayın Yüksek Kurulu’nu devre dışı bırakarak Diyalog TV’nin uydu yayınlarını durdurma kararı aldı.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, konuyla ilgili kısa açıklamasında

“Üzüntümüz büyüktür” diyerek şunları kaydetti:

“Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren Türk halkının hak ve menfaatlerini en üst düzeyde tutan; seviyeli bir yayıncılık politikası izleyerek sadece KKTC sınırları içinde değil, yurt dışındaki soydaşlarımızdan büyük destek gören Diyalog TV’nin uydu yayınlarının ‘bir haber programında’ söylenenler gerekçe gösterilerek durdurulması benzeri görülmemiş bir uygulamadır…

Hukuki girişimlerimizi başlatırken; yayınlarımızı Web TV ve Facebook üzerinden

sürdürme kararı almış bulunuyoruz…

Her zamanki gibi desteğinizi bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 10:46