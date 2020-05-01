Faiz oranları yeniden belirledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türk lirası mevduat hesapları ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk lirası reeskont, iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.

Yapılan açıklamaya göre, vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 6,50’den yüzde 5,00’e, Türk lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2,25’den yüzde 1,00’e indirildi.

Yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Merkez Bankası, Türk lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 12,25’den yüzde 10,75’e, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranlarının ise yıllık yüzde 9,25’den yüzde 8,00’e indirildiğini kaydetti.

Ayrıca küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 8,25’den yüzde 7,00’ye ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 9,75’den yüzde 8,25’e indirildi.

Söz konusu yeni oranlar, 4 Mayıs tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2020, 11:04