Vural vurdu Yılmaz’ın burnu kırıldı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde önceki akşam kalabalık iki grup arasında çıkan meydan kavgasının nedeni belli oldu.

Mahalleyi birbirine katan olayın iki arkadaşın maske şakası ile başlayan kavga olduğu anlaşıldı.

Yılmaz Demir’in, komşusu olan Vural Bozlar ile sokakta karşılaştığı, sohbetleri esnasında şaka olsun diye yüzündeki maskeyi çektiği belirtildi.

Buna sinirlenen Bozlar’ın ‘maskemi neden çektin’ diyerek, Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olduğu, iki arkadaşın kavgasına önce ailelerin daha sonra tüm mahallenin dâhil olduğu öğrenildi.

Yılmaz Demir hastaneye kaldırılırken, Bozlar ile kavgaya karışan 7 kişi tutuklandı. Polis, 7 kişiye dava okuyup serbest bırakırken, Bozlar, ‘vahim zarar’ suçundan teminata bağlanmak üzere dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, önceki gün saat 18.00 sıralarında Abdi Çavuş Sokak üzerinde yaşanan olayda zanlı Vural Bozlar’ın, yüzündeki maskeyi çektiği gerekçesiyle tartıştığı Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, olayın ardından zanlının vahim zarar suçundan tutuklandığını belirtti.

Bozlar, tutuksuz yargılanacak

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.