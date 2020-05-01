Halkın sesine kulak verin

Çiğdem AYDIN

Coronavirüs salgını sonrasında bazı devlet kuruluşlarının on-line hizmet vermesi vatandaşların tepkisine yol açtı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar “KKTC’de bugüne dek uygulanmayan bir sisteme kısa sürede uyum sağlamak kolay değildir” diyerek, vezne ödemelerine devam edeceklerini söyledi.

On-line ödemelerde yüzde 10 indirim yapan devlet kurumlarının, vezneye giden insanlara farklı muamele göstermesine tepki gösteren vatandaşlar “Eğer bir ülke on-line ödemeye hazır değilse, siz o ülkede insanlar arasında ayrımcılık yapamazsınız” dedi.

Vatandaş ne dedi?

Messeret Petek

“Biz on-line işlem yapmadık normalde tüm ödemeleri eşim yapıyor o da beceremediği için bu işleri gidip yerinden ödeme yapıyor. Bu işlere çok aklımız ermedi bizim. Ben sadece sosyal medyada on-line oluyorum. O da bazen sinirlerimi bozuyor çıkıyorum. Başka da on-line işlem yaptığımız yok. Bu işleri çözemedik.”

Cemre Koçak

“Maalesef 40 gündür kapalıyız pek de bir şey yapamadık. Acil olan telefon ve elektrik faturalarımızı on-line ödedik. Fakat onun dışında başka bir on-line işleme girişmedik. Şu anda ne yazık ki piyasada para olmadığı gibi vatandaşta da yok. Türkiye’den e-devlet kullanmaya alışık olduğumuz için on-line işleme yabancı değiliz. Zaman kazandıran bir sistem olduğunu düşünüyorum ama para varsa!”

Mehmet Şila

“Ödemeler için on-line işlem yapmayı denedim bir türlü beceremedim. Mesela su faturasını ödeyemedim. Zamanla alışacağız herhalde ama zor bizim gibi ileri yaş olanlar için. Allahtan elektrik, telefon gibi ödemeler otomatik ödemededir da bir de onlar için koşuşturmayız.”

Sıdıka Reis

“Şimdi her yer kapalı ödemeleri on-line yapıyorlarmış. Vallahi hiç denemedim. Yapmaya kalksam beceremem zaten. Çok şükür oğlum ödüyor onları. Bu süreçte zaten fatura ödemelerinde de çok zorlandık. Ben eğitim vakfında, oğlum da özelde çalışıyordu ama kapatıldı işyerlerimiz. Kapsam dışı kaldık ödeme de yok. Faturayı ne ile ödeyelim ancak da kredi kartıyla yiyecek alıyoruz o kadar.”

İsmail Çamlıca

“On-line işlem hiç yapmadım. Ben on-line kullanmayı bilmiyorum. Denediğim yerlerde de yanıt alamadım; sistem çöküyor yanıt vermiyor. Anladım ki, ben bu işi beceremiyorum. Bu sistemde hiç beceremeyeceğiz zaten.”

Mürsel Karakaya

“Bugünlerde her yer kapalı on-line işleme hiç girmedim, zaten beceremiyorum. Gidip yerinde ödemem lazım ama param yok. Hayatın normale dönmesini bekliyorum. Ailemden yardım isteyeceğim, başka yolu yok. “

Mustafa Uzun

“Yaşadığımız süreç gerçekten çok zor… Herhangi bir on-line işlem yapmadım. Tüm ödemeleri bankamatikten yapıyorum. Denemedim bile bildiğimiz yoldan gitmek daha iyidir daima.”



Recep Zateroğulları

“Hepimiz eve kapandık. Elektronik meselelerden de on-line işlemden de hiç anlamam. Çıkıyorum gidiyorum ödeyeceğimi yerinde ödüyorum. Gerekirse çocuklara havale edeceğim onlar yapsın bana ödemeleri. Yaşlılar beceremez en azından kendi adıma bunu söyleyeyim.”

Abdullah Altıntaş

“Tüm işlemlerimi on-line olarak yapıyorum. Mesleğim zaten bankacılık, tüm ödemelerim otomatik olarak yapılıyor. On-line işlemlerimi yapmakta zorlanmıyorum. Zaman kazanma için elektronik ortamı kullanmak daha mantıklı geliyor bana. On-line hizmeti kullanalım ama alt yapılarını da hazırlamak gerekiyor. Aksi halde insanlar için zor olur. Dünyada artık kâğıtlar dahi kalktı biz kurumlar olarak e-devlet’e geçtik. Kısmetse devlet de geçecek.”