Güney Kıbrıs’ta test toplamı 58 bin

Güney Kıbrıs'ta dün yapılan 2 bin 454 test sonucunda 7 yeni Coronavirüs vakasına daha rastlandı. Toplam vaka sayısı 850’ye çıkarken, test sayısı 58 bin 10’a çıktı

Rum haber kaynakları, 4 Mayıs’tan itibaren çok sayıda işyerinin açılacağına dikkat çekerek testlerin artırılacağını bildirdi.

Politis gazetesi de, tedbirlerin aşamalı olarak hafifletilmesi çerçevesinde 50 binden fazla çalışanın işlerine geri döneceğini ve bu bağlamda, Rum Sağlık Bakanlığı’nın, ilk etapta, maliyeti 1,6 milyon Euro olan 20 bin test siparişi verdiğini yazdı.

Haberde, testlerden 14 bininin perakende satış yapan mağazadaki çalışanlara; 6 bininin de inşaat sektöründe çalışanlara yapılacağı kaydedildi.

Gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın 9 milyon adet maske siparişi de verdiğini ve maskelerin, Pazartesi günü bakanlığa teslim edileceğini belirtti.

Dönüşlerin maliyeti

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, ülkeye geri dönen her Rum’un, Rum Yönetimi’ne maliyetinin bin Euro’nun üzerinde olduğunu yazdı.

Gazete, 14 günlük otel karantinasının 840 Euro olduğunu ve yapılan testlerle birlikte, meblağın bin Euro’nun üzerine çıktığını kaydetti.

Haberde, ülkeye dönecek yaklaşık 7 ila 9 bin Rum için Rum Yönetimi’nin 7 ila 9 milyon Euro’luk ödeme yapacağının tahmin edildiği ifade edildi.