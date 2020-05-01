Kuzey Kıbrıs’ta pozitif vaka yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saat bin 257 hızlı test yapıldı, bir şüpheli vakaya rastlandı. Şüpheli vakanın BRTK çalışanlarına yapılan hızlı testlerde tespit edildiği, kesin sonucun PCR testi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

Bu arada önceki gün ileri tetkik için PCR testine gönderilen 16 şüpheli vakadan 12’sinin sonuçlarının negatif olduğu,4’ünün ise hala beklendiği belirtildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 3 hasta olduğu, şimdiye kadar tespit edilen 108 vakadan 101’inin iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, dün yapılan test sayısının bin 257 olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, ayrıca ileri tetkik için gönderilen 16 kişinin 12 tanesinin tahlil sonuçlarının negatif çıktığını dördünün ise sonuçlarının beklendiğini bildirdi.

Pilli, öte yandan karantina otellerinde 14 günlük izole sürelerini tamamlayan tüm temaslıların tarama çalışmalarının tamamlanmış olup, tahlil sonuçlarının negatif çıktığını da açıkladı.

Bakan Pilli, bin 257 testin yapıldığı alanları açıkladı.

Pilli, Mağusa ve İskele Polis Teşkilatı, Gazimağusa Belediyesi, Serdarlı Sağlık Ocağı ile Akdoğan, Vadili, Beyarmudu, Serdarlı, Mağusa ve İskele petrol istasyonları ayrıca Mağusa Devlet Hastanesi Ateş Polikliniği, Mağusa Tıp Merkezi, Yaşam Hastanesi ve Gazimağusa bölgesi diş hekimleri, Girne Devlet Hastanesi Ateş Polikliniği, Cengiz Topel Hastanesi Ateş Polikliniği, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ateş Polikliniği, Lefkoşa Kıbrıs petrolleri, BRTK çalışanları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, PGM narkotik ve mali suçlarla mücadele birimleri, Güzelyurt bölgesi marketleri ve bankalarda yapıldığını açıkladı.

Savaş bitmedi

Pilli, mart ayı itibariyle Covid-19 salgınına karşı ciddi ve önemli önlemler alındığını, bugün sağlanan başarının ise öncelikle halkın sonra hükümetin başarısı olduğunu söyledi.

“Açılımlar olacaksa da henüz Covid-19’la mücadelemiz ve savaşımız bitmemiştir” diyen Bakan Pilli, önümüzdeki günlerin çok daha önemli olduğunu kaydetti.

Pilli, mayıs ayı başı itibariyle, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanacağını ve kısmi açılmadan sonra ortaya çıkacak tablonun çok daha önemli olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı’nın çalışmalarına daha da fazla hız vererek devam edeceğini kaydeden Pilli, vatandaşlardan da tedbiri elden erken bırakmamalarını istedi.

Bakan Pilli, toplum içerisinde gizli, asemptomatik vakalar olabileceğine bir kez daha dikkat çekerek, dünyada Coronavirüsün yok olmadığı sürece, aynı riskin Kuzey Kıbrıs için de geçerli olacağını belirtti.Açılacak olan işletmelerle ilgili çalışmalara başladıklarını da kaydeden Pilli, hızlı bir şekilde testleri yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Mücadeleye devam etmeliyiz

Pilli, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri ışığında çalışmaya devam edeceklerini de söylerken, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki veriler bizlere panik yapmayın dese de rehavete kapılmamak zorundayız. Tedbirsizliğin virüsten daha tehlikeli olduğunu unutmayalım. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon kurallarını uygulamayı sürdürelim. Tedbirlere uyulmazsa bugüne kadar ki emeklerimizin tümü de boşa gidebilir. Eğer önlemler konusunda taviz vermezsek istediğimiz kesin başarıya ulaşabiliriz. Bugün yakaladığımız başarı adım adım uygulanan tedbirler neticesinde yakalanmıştır. Vaka tespiti ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttük. Ancak yine de 10 Mart'tan bugüne geldiğimiz nokta kesin bir başarı noktası değildir. Başarı tedbirlerini terk edemeyiz. Hastalık henüz bitmedi, bu nedenle mücadeleye devam etmeliyiz.”

BRTK’da bir şüpheli vaka

Bu arada Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) dün BRT çalışanı bir kişinin hızlı test sonucun pozitif çıktığını açıkladı. BAY-SEN’in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada dün yapılan testler arasında kurum çalışanı bir kişinin test sonucun pozitif çıktığı kesin sonucun PCR testi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

BAY-SEN’in açıklaması şöyle:

Değerli üyelerimiz. Kurumumuzda yapılan Covid-19 hızlı test taramasında bir arkadaşımızın sonucunun pozitif çıktığı yönünde bilgi edindik.

Bu arkadaşımızın Covid-19 olup olmadığı ileri tetkikle ortaya çıkacaktır ve

Hızlı testi pozitif çıkan arkadaşımız hastanede kontrol altındadır. PCR testin sonucu (pozitif veya negatif) ile ilgili bilgi geldiği zaman paylaşılacaktır. Güvenliğimiz için herkesin tedbirli davranması gerekiyor.”

Coronada son durum

Dün Yapılan Test Sayısı: 1257

Dün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 0

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı:0

Yapılan Toplam Test Sayısı: 12 bin 267

Toplam Vaka Sayısı: 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 101

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:0

Karantinadaki Vatandaş: 0

Karantina Süresi Biten: 1834