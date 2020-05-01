İki aşamada normale dönüş

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki akşam açıkladığı yeni önlemlerin detayları dün Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Geri Sayım Başladı… Normal Hayata Dönüş Adım Adım-Dolaşımdaki Kısıtlamaların Kaldırılmasına Daha 22 Gün Var” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Anastasiadis’in dün akşamki basın toplantısında “kalan mesafenin henüz çok uzun olduğunu” vurgulayarak, normal hayata dönüşün iki aşamada olacağına işaret ettiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in, bazı tedbirleri hafifletirken kabul edilebilir yaşam şekline kademeli olarak dönüşe müsaade edildiğini, ancak bugüne kadar başarılanların riske atılmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladığını kaydetti.

Normale dönüşün devamlılığının, salgının seyriyle ve bilim kurulunun tavsiyeleriyle doğrudan bağlantılı olacağını belirten Anastasiadis, “Bugün ileri doğru dikkatli bir adım attık; ancak tehlike henüz sona ermedi ve olası bir disiplinsizlik bizi önceki safhaya götürecek” dedi.

Gazeteye göre Anastasiadis, kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması stratejisinin ilk aşaması 4 Mayıs’ta başlayıp 8 Haziran’da tamamlanacağını ifade ederek, bu stratejiyi özetle şöyle açıkladı:

Birinci aşama

Birinci aşamada, çok sıkı güvenlik önlemleri ve diğer önlem kuralları uygulanmak koşuluyla kaldırılacak olan kısıtlamalar şunlar:

- İnşaat sektörü ve bütün ilgili/yan sektörlerdeki kısıtlamalar kaldırılacak,

- AVM'ler ve ticaret merkezleri haricindeki bütün perakende işletmeler, sağlık ve güvenlik protokollerine uymak koşuluyla yeniden açılacak,

- Tüm açık pazarlar ve halk pazarları açılacak,

- Tüm turizm ve seyahat acenteleri yeniden faaliyete geçecek,

-4 Mayıs'tan itibaren Kamu sektörünün tamamı açılacak, bütün memurlar ve çalışanlar işbaşı yapacak. İşe başlama ve paydos saatleri yetkili bakanlar tarafından belirlenecek. Bakmakla mükellef olduğu 15 yaş altında çocuğu olanlar, okullar yeniden açılana kadar işyerine gitmek zorunda olmayacak, uzaktan çalışma metoduyla çalışacak.

Hassas grupta olup işyerine gitmelerine müsaade edilmeyecek çalışanlar da yine uzaktan çalışma metoduyla görev yapacak. Kamu personelinin yeniden işe başlamasıyla birlikte mahkemelerin de yeniden açılması, Yüksek Mahkeme tarafından alınacak kararlar uyarınca mümkün olacak.

- Devlet ve özel okullarının son sınıf öğrencileri 11 Mayıs'ta ders başı yapacak. Eğitimin diğer bölümleri yeniden açılana kadar uzaktan eğitim uygulaması devam edecek.

- Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin işleyişinin normalleştirilmesi çerçevesinde, 4 Mayıs itibarıyla kısıtlamalar kısmen, daha sonra da tamamen kaldırılacak ve Sağlık Bakanlığı'nın talimatlarına göre diş hekimleri/klinikleri tamamen çalışmaya başlayacak.

Öte yandan bireysel özgürlüklere getirilen kısıtlayıcı önlemlerin de şu şekilde kaldırılması kararlaştırıldı:

“- SMS ile başvuru yöntemiyle günde bir kez verilen sokağa çıkma izni günde 3'e çıkartılıyor. Gece sokağa çıkış yasağı 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecek.

- Kilise, cami ve diğer ibadet yerlerinde ibadete 4 Mayıs'tan itibaren, bir mekanda aynı anda en fazla 10 kişi olması şartıyla yeniden açılıyor. Nikah, vaftiz ve cenazelerle ilgili kararnamelerin yürürlüğü devam ediyor.

Kilise, cami ve diğer dini alanlarda diğer ibadet çeşitlerine, bütün sağlık ve güvenlik prosedürlerine uyulması kaydıyla, 1 Haziran itibarıyla izin verilecek. Aynı önlemler nikah, vaftiz ve cenazeler için de geçerli olacak.

-Açık alanlarda, kaldırımlarda, parklarda, iki kişiyi aşmayacak şekilde bireysel egzersizler (yürüyüş, denizde yüzme, bisiklet v.b) de 1 Haziran itibarıyla serbest bırakılacak. Bu uygulamadan küçük yaştaki çocuklar muaf tutulacak. Parklar, oyun alanları ve diğer açık alanlar kapalı kalacak.

-4 Mayıs'tan itibaren "Kıbrıs Olimpiyat Komitesi" listesinde bulunan sporcuların açık spor tesislerini kullanmalarına, 18 Mayıs'tan itibaren de açık alanda olmak şartıyla takım antrenmanlarına izin verilecek. Hem bireysel hem takım sporcularının soyunma odaları, spor salonları ve diğer kapalı alanları kullanmalarına izin verilmeyecek.

İkinci aşama

İkinci aşamada, 21 Mayıs itibarıyla kaldırılması kararlaştırılan ve uygulanması, epidemiyolojik göstergeler ile uzmanlar grubunun tavsiyesine bağlı olacak önlemler ise şunlar:

“-Sokağa çıkma/dolaşım ile ilgili istisnasız bütün kısıtlamalar kaldırılacak,

-Parklarda, açık alanlardaki oyun alanlarında, meydanlarda, marinalarda ve benzeri yerlerde, kalabalığın 10 kişiyi aşmaması şartıyla toplanmak serbest olacak.

-Çalışma ve Sağlık bakanlıklarının belirleyeceği sıkı protokoller temelinde, hazır yemek (catering) işletmeleri sadece açık alanlar için çalışmaya başlayacak.

-Berberler, kuaförler ve estetik salonları açılacak,

1 Haziran’dan itibaren ise plajların işleyişine ve buralara erişime izin verilecek. Yolcu gemilerinden yolcu gelişleri hariç, limanlar tam olarak işlemeye başlayacak. Kütüphaneler, müzeler, arkeolojik ve tarihi yerler açılacak. Bet ofisler yeniden faaliyete geçecek.”