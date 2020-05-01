Kadın ‘güvenli’ yerde

Gönyeli’de meydana gelen olayda kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istemeyen eşini önce tokatladığı, ardından bıçak çektiği iddia edilen Şeref Doğan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı 11 gün süren soruşturmanın ardından dün teminat için mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının eşinin güvenli bir yere yerleştirildiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru, olayın16 Nisan 2020 tarihinde saat 19.30 sıralarında zanlının Gönyeli’deki evinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile eşini vücudunun çeşitli yerlerinde vurarak darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının daha sonra mutfağa gidip bıçak alıp yatak odasına geri döndüğünü kaydetti.

Zanlının 18 santimlik ekmek bıçağı eşine gösterip, “Polisi ararsan bu bıçakla boğazının damarını keserim" diyerek tehdit ettiğini belirten polis, yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

11 gün tutuklu kaldı

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ifadeler aldıklarını söyledi.

Polis, zanlının eşinin ise güvenli bir yere yerleştirildiğini açıklayarak, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalanması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasın emir verdi.