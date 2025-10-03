Dünyadan tepki yağdı

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na operasyon düzenleyerek aralarında 48 Türk vatandaşının bulunduğu 400'den fazla aktivisti gözaltına aldı. İsrail’in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında protestolar yapıldı.

İsrail donanması, Gazze’ye insani yardım götürmek için Akdeniz’den yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na (GSF) ait gemileri durdurdu.

Önceki gece saat 23.00 gibi, birçok gemiye askeri operasyon yapıldı. Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Marinette dışındaki tüm teknelere müdahale ettiği açıklandı. 48'i Türk olmak üzere 400'den fazla aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yolcuların İsrail’e götürüldüğünü, buradan da sınır dışı işlemlerinin başlatılacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının durumunun takip edildiğini duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'na ait hiçbir geminin Gazze'ye ulaşma girişiminde başarılı olamadığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, "Filo yolcuları güvende, sağlık durumları iyi. Avrupa'ya sınır dışı edilecekler" ifadeleri yer aldı.

Gemilerden birinin hala uzakta beklediği belirten İsrail, "Eğer Gazze ablukasını delmeye çalışırsa o da engellenecektir" açıklamasında bulundu.

Sumud Filosu'na destek

İsrail’in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında protestolar yapıldı. Berlin’den Tunus’a, Atina’dan Buenos Aires’e kadar pek çok kentte binlerce kişi dayanışma gösterileri düzenledi.

İsrail’in, insani yardım ulaştırmak üzere Gazze’ye yol alan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ardından birçok ülkede dayanışma gösterileri düzenlendi.

Berlin ana tren istasyonunda toplanan yaklaşık 300 kişi, Küresel Sumud Filosu ile dayanışma mesajları verdi.

Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Tunus, Meksika, Libya, Yunanistan, Belçika, Urugay, Kolombiya,Arjantin ve birçok ülkede meydanlara çıka binlerce insan İsrail’e tepki gösterdi. Türkiye’de de protesto gösterileri yapıldı.

Gazze’deki soykırım ve Sumud Filosu'na yapılan müdahale, İstanbul'daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Protesto için İstanbul Levent Metro önünde toplanan grup, İsrail Başkonsolosluğu önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında emniyet ekipleri de gruba eşlik etti. Sloganlar atarak yürüyen eylemciler, Büyükdere Caddesi’nde bir şeridi kapatarak protesto gerçekleştirdi. Kalabalık, yürüyüş esnasında, "Her Yer Filistin Her Yer Direniş", "Siyonist Abluka Dağıtılacak", "Gazze'de Çocuklar Açılıktan Ölüyor" sloganları atarak ilerledi.

Erdoğan: Sumud Filosu'na baskını lanetliyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına sert sözlerle tepki gösterdi. "Baskını lanetliyorum." diyen Erdoğan, "Filodaki umut yolcularının yanındayız." ifadesini kullandı.

Ankara'da AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletişmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Sumud Filosu baskınına tepki gösterdi.

Erdoğan "Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum." dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025, 09:51