Yargı acımadı

Lefkoşa ve Girne’de düzenlenen “Tanyeri Operasyonu” kapsamında 2 kiloyu aşkın uyuşturucuyla yakalanan Samuel Joseph Mansaray hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 6 yıl hapse mahkûm edildi. Sanığın kurye olduğunu, uyuşturucu dağıtımında rol oynadığı belirtildi.

Kararı açıklayan ağır ceza heyeti başkanı, emareler doğrultusunda sanığın uyuşturucu alma ve verme davalarından suçlu bulunduğunu açıkladı.

Başkan, uyuşturucu suçlarının toplum ve özellikle gençler için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Başkan, davaya konu uyuşturucunun 2 kilo 111 gram olduğunu, bu miktarın yüksekliği nedeniyle birçok kişiyi zehirlemeye yönelik olduğunu belirtti ve bu durumun ceza takdirinde ağırlaştırıcı unsur sayıldığını ifade etti. Mahkeme Başkanı, uyuşturucunun hintkeneviri türü olması ve sağlığa en az zararlı türlerden biri olarak kabul edilmesi faktörünün de sanığın lehine değerlendirildiğini ifade etti.

Mahkeme Başkanı, sanığın bir başkasının yönlendirmesiyle dağıtımda yer aldığını, kurye olarak hareket ettiğini kaydetti. Başkan “Sanık bir başkasının talimatıyla hareket etmiş olsa da uyuşturucunun dağıtımında rol almış, bu nedenle toplumda uyuşturucunun yaygınlaşmasına katkı sağlamıştır. Bu tür suçlara hoşgörüyle yaklaşmamız mümkün değildir” dedi.

Başkan, sanığın suçunu kabul etmesini; pişmanlığını dile getirmesini, gönüllü ifade vererek polise yardımcı olmasını, hafifletici nedenler arasında değerlendirildiğini kaydetti.

Tüm ağırlaştırıcı ve hafifletici faktörler birlikte değerlendirildikten sonra mahkeme; Samuel Joseph Mansaray’ın her iki davadan toplam 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.