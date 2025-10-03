İlk uçuş hatırası

Abdullah SUİÇMEZ

Pegasus Hava Yolları, 1 Ekim itibarıyla Ercan Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na düzenlediği se-ferlere başladı.

İlk uçuş vesilesiyle Ercan Havalimanı’nda yolculara özel etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Pegasus Hava Yolları KKTC Müdürü Zeki Ziya, T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Türkiye’den gelen Pegasus Hava Yolları Satış Yöneticisi Çağrı Ulutürk, yolcular ve davet-liler katıldı.

Ercan Havalimanı giden yolcu bölümünde Pegasus bilet satış ofisi önünde gerçekleşen etkinlikte, yol-culara ilk uçuş olmasının anısına “Uçuş sertifikası” ve hatıra fotoğrafı verildi.

Çerçeve üzerine yazılı “Pegasus ilk Kuzey Kıbrıs – İstanbul Havalimanı uçuşunda ben de varım” yazısı ile birlikte, kart üzerinde “Her yeni yolculuk bir hikaye… Pegasus’un ECN-İST hattını sizinle birlikte açı-yoruz. İyi uçuşlar dileriz” notu bulunan güller hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Pegasus Hava Yolları KKTC Müdürü Zeki Ziya, Pegasus’un 2006 yılında haftada 14 seferle Ercan’dan uçuşlara başladığını, bugün bu sayının 45 sefere ulaştığını söyledi. Ziya, İstanbul Havalimanı uçuşu ile KKTC’deki destinasyon sayısının 11’e yükseldiğini belirterek, “23 Ekim’den itiba-ren İstanbul Havalimanı’na olan sefer sayımızı ikiye çıkaracağız. Bu uçuşun herkes için hayırlı olmasını dilerim” dedi.