Kolaylık sağlandı

Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinde, yeni dijital yayın stüdyosu hizmete girdi. Cumhuriyet Meclisi’nin yeni dijital yayın stüdyosu, HD tabanlı üç kamera ve televizyon ile web TV yayın imkânı sunuyor. Basın mensupları için hazırlanan stüdyoda ilk canlı yayın Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’in katı-lımıyla yapıldı.

Öztürkler, hayata geçirilen yeni stüdyo altyapısına ilişkin açıklamalarda bulunarak, eski binada bulu-nan teknik teçhizatın yenilenerek, yeni yerleşkede modern bir stüdyo kurulduğunu belirtti.

Öztürkler, “Basın mensuplarımız için oluşturduğumuz bu mini stüdyo, Cumhuriyet Meclisi’nin dijital-leşme vizyonunun somut bir adımıdır.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan ve yeni stüdyoda yapılan ilk canlı yayının konuğu olan Ziya Öztürkler, Burhan Canbaz’ın sorularını yanıtladı.

HD tabanlı üç kamera bulunan stüdyonun, başta BRT olmak üzere televizyon ve web TV kanallarına hiçbir teknik ekipman getirmeksizin yayın yapma imkanı sunduğunu ifade eden Öztürkler, “Yeter ki önceden basın büromuza bilgi verilsin; biz tüm teknik altyapıyı hazır hale getiriyoruz.” dedi.

Stüdyonun üç farklı açıdan yayın yapabilecek şekilde tasarlandığını belirten Öztürkler, “Ufak tefek ek-sikliklerimiz olabilir, ancak bunlar zamanla yerine oturacaktır. Bu adım, ileride imkanlar ölçüsünde ha-yata geçirebileceğimiz bir Meclis TV yapısının da temelini oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Özdenefe: Büyük önem taşıdığını belirtti

Yeni kurulan stüdyonun ikinci konuğu olan Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de yapılan çalışmanın toplumsal hafıza açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülkedeki basın-yayın kuruluşlarına Meclis çatısı altında böyle bir faaliyet alanı sunulmasının demokra-tik katılımı güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirten Özdenefe, teknik altyapının profesyonel düzeyde hazırlanmış olmasının, medya temsilcilerine kolaylık sağladığını ifade etti.

Özdenefe, bu tür desteklerin kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesi açısından kritik rol oynadığını söyledi.